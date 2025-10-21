Войска РФ атаковали Херсон "Шахедами": попали в жилые кварталы, есть пострадавшие (фото)

Фото: последствия обстрела Херсона (t.me/dsns_telegram)

Обстрелы 21 октября

Этой ночью Чернигов и часть области подверглись одному из самых масштабных обстрелов. Российские войска нанесли удары по энергетической инфраструктуре, в результате чего в Чернигове произошел полный блэкаут.

О масштабах разрушений и последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.

Под ударом также оказалась Черкасская область. Там обломки сбитых дронов повредили уличный трансформатор, из-за чего более 150 абонентов остались без электроснабжения.