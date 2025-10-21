Войска РФ атаковали Херсон "Шахедами": попали в жилые кварталы, есть пострадавшие (фото)

Прошлой ночью российская армия атаковала Корабельный район Херсона ударными беспилотниками типа "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС и главу Херсонской ОГА Александра Прокудина.
По предварительным данным, в результате попаданий вспыхнул пожар. Из-за падения осколков зафиксированы частичные разрушения двухэтажного здания, повреждения учебного заведения и гаража, в котором находился легковой автомобиль.
Пострадали три человека. Одного из них спасатели достали из-под завалов.
Все раненые находятся в больнице, где получают необходимую помощь. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.
Этой ночью Чернигов и часть области подверглись одному из самых масштабных обстрелов. Российские войска нанесли удары по энергетической инфраструктуре, в результате чего в Чернигове произошел полный блэкаут.
О масштабах разрушений и последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.
Под ударом также оказалась Черкасская область. Там обломки сбитых дронов повредили уличный трансформатор, из-за чего более 150 абонентов остались без электроснабжения.
По данным Воздушных сил, в ночь на 21 октября Россия осуществила комбинированную атаку по Украине, применив ракеты и почти сотню ударных беспилотников.
Как уточнили в Воздушных силах, противник выпустил:
Дроны летели с четырех направлений, около 70 из запущенных беспилотников - "Шахеды.