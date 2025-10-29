Війська РФ атакували енергетику у трьох областях, тривають відновлювальні роботи

Російські війська вночі атакували енергетику у трьох областях України, енергетики вже розпочали відновлювальні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.

"Ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Донецької та Одеської областей. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", - йдеться у повідомленні Міненерго.

Зазначається, що сьогодні, 29 жовтня, графіки погодинних відключень діють у деяких регіонах України з 08:00 до 22:00. Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону.

Крім того, у частині регіонів з 07:00 до 22:00 заплановано застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додали у Міненерго.