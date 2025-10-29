ua en ru
Війська РФ атакували енергетику у трьох областях, тривають відновлювальні роботи

Середа 29 жовтня 2025 10:30
Фото: війська РФ атакували енергетику у трьох областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі атакували енергетику у трьох областях України, енергетики вже розпочали відновлювальні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.

"Ворог завдав ударів по енергетичних об’єктах Дніпропетровської, Донецької та Одеської областей. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", - йдеться у повідомленні Міненерго.

Зазначається, що сьогодні, 29 жовтня, графіки погодинних відключень діють у деяких регіонах України з 08:00 до 22:00. Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону.

Крім того, у частині регіонів з 07:00 до 22:00 заплановано застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додали у Міненерго.

Удари РФ по енергетиці

Нагадаємо, сьогодні зранку, 29 жовтня, росіяни атакували критичну інфраструктуру у центрі Чернігова. Там було зафіксовано влучання ударного безпілотника. За даними місцевої влади, минулося без постраждалих.

Також повідомлялось, що в Одеській області внаслідок нічної атаки росіян пошкоджено енергетичний об’єкт ДТЕК та поранено працівника. Майже 30 тисяч домівок опинилися без світла. Енергетики вже працюють над відновленням мереж. Об’єкти критичної інфраструктури забезпечені живленням від генераторів.

