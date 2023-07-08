Спростування постулатів воєнної науки. Маляр назвала 10 унікальних фактів про нашу боротьбу

Українські війська спростували один з постулатів воєнної науки щодо необхідності чисельної переваги у живій силі та озброєнні під час наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр .

Вона назвала Сили оборони армією безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів.

"500 днів + 8 років реального бойового досвіду: жодна сучасна армія світу не була задіяна у війні такої високої інтенсивності. Війна, яку розв’язала Росія в Україні, стала наймасштабнішим конфліктом в Європі з часів Другої світової війни", - написала заступниця міністра оборони.

Маляр зазначила, що війну можна впевнено вважати першою війною дронів. Насиченість бойових підрозділів ЗСУ безпілотниками не має аналогів у світі. Так, безпілотні повітряні, наземні та водні апарати інтегровані в кожен етап бойових дій. Україна першою в світі почала широко застосовувати ударні квадрокоптери і FPV-дрони.

ППО України вперше в світі обʼєднала і ефективно використовує новітні західні та радянські системи, винищувальну авіацію і мобільні групи з ПЗРК.

Наступальні дії Сил оборони спростували один з фундаментальних постулатів воєнної науки про необхідність чисельної (у 3-5 разів) переваги у живій силі та озброєнні під час наступу. Наші бійці наступають та звільняють землі в умовах повної переваги ворога - як в озброєнні, так і в кількості особового складу.

На лінії вогню перебувають близько 5 тисяч жінок з-понад 42 тисяч жінок у лавах ЗСУ.

Було створено унікальну систему надання допомоги пораненим, якої нема ніде в світі, - Єдиний медичний простір. Це об'єднання військових та цивільних медичних закладів та спеціально розроблена система логістики, що охоплює всю територію держави та використовує всі види транспорту. Результат - до 82% поранених українських військових після відновлення повертаються у стрій.

При цьому 80% поранених отримують належну допомогу впродовж так званої золотої години. Смертність військових на етапі евакуації максимально зменшилась.

Наступаюча сторона несе значно менші втрати, ніж та, що знаходиться в обороні завдяки професійному та ретельному плануванню наступальних операцій нашим командуванням.

Українські бійці вперше збили гіперзвукову російську ракету "Кинджал". Ворожа ціль була знищена за допомогою ЗРК Patriot.

Генерал армії США часів Першої світової Джон Першинг говорив, що піхота виграє битви, а війни виграє логістика. Наш фронт, попри величезну протяжність та збільшення армії на сотні тисяч осіб, стабільно поповнюється харчами, пальним, технікою, зброєю й боєприпасами. Логістику грамотно оптимізовано з урахуванням загроз авіаційних та ракетних ударів.

Протягом 500 днів війни було впроваджено ІТ-рішення для управління боєм, операцією та їх всебічним забезпеченням:

бойова система управління тактичної ланки "Кропива" платформа з ситуаційної обізнаності Delta cервіс підтримки логістичних операцій НАТО "LOGFAS" проєкт "Очі".

Досягнення України під час війни

Сьогодні наступив 500-ий день з початку повномасштабної війни Росії проти України. З першого дня наші бійці продовжують виконувати своє завдання та вибивати загарбників з наших територій.

Маляр згадала досягнення України під час війни, зокрема й потоплення крейсера "Москва".

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