Спростування постулатів воєнної науки. Маляр назвала 10 унікальних фактів про нашу боротьбу
Українські війська спростували один з постулатів воєнної науки щодо необхідності чисельної переваги у живій силі та озброєнні під час наступу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр.
Вона назвала Сили оборони армією безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів.
"500 днів + 8 років реального бойового досвіду: жодна сучасна армія світу не була задіяна у війні такої високої інтенсивності. Війна, яку розв’язала Росія в Україні, стала наймасштабнішим конфліктом в Європі з часів Другої світової війни", - написала заступниця міністра оборони.
Маляр зазначила, що війну можна впевнено вважати першою війною дронів. Насиченість бойових підрозділів ЗСУ безпілотниками не має аналогів у світі. Так, безпілотні повітряні, наземні та водні апарати інтегровані в кожен етап бойових дій. Україна першою в світі почала широко застосовувати ударні квадрокоптери і FPV-дрони.
ППО України вперше в світі обʼєднала і ефективно використовує новітні західні та радянські системи, винищувальну авіацію і мобільні групи з ПЗРК.
- Наступальні дії Сил оборони спростували один з фундаментальних постулатів воєнної науки про необхідність чисельної (у 3-5 разів) переваги у живій силі та озброєнні під час наступу. Наші бійці наступають та звільняють землі в умовах повної переваги ворога - як в озброєнні, так і в кількості особового складу.
- На лінії вогню перебувають близько 5 тисяч жінок з-понад 42 тисяч жінок у лавах ЗСУ.
- Було створено унікальну систему надання допомоги пораненим, якої нема ніде в світі, - Єдиний медичний простір. Це об'єднання військових та цивільних медичних закладів та спеціально розроблена система логістики, що охоплює всю територію держави та використовує всі види транспорту. Результат - до 82% поранених українських військових після відновлення повертаються у стрій.
При цьому 80% поранених отримують належну допомогу впродовж так званої золотої години. Смертність військових на етапі евакуації максимально зменшилась.
- Наступаюча сторона несе значно менші втрати, ніж та, що знаходиться в обороні завдяки професійному та ретельному плануванню наступальних операцій нашим командуванням.
- Українські бійці вперше збили гіперзвукову російську ракету "Кинджал". Ворожа ціль була знищена за допомогою ЗРК Patriot.
- Генерал армії США часів Першої світової Джон Першинг говорив, що піхота виграє битви, а війни виграє логістика. Наш фронт, попри величезну протяжність та збільшення армії на сотні тисяч осіб, стабільно поповнюється харчами, пальним, технікою, зброєю й боєприпасами. Логістику грамотно оптимізовано з урахуванням загроз авіаційних та ракетних ударів.
Протягом 500 днів війни було впроваджено ІТ-рішення для управління боєм, операцією та їх всебічним забезпеченням:
- бойова система управління тактичної ланки "Кропива"
- платформа з ситуаційної обізнаності Delta
- cервіс підтримки логістичних операцій НАТО "LOGFAS"
- проєкт "Очі".
Досягнення України під час війни
Сьогодні наступив 500-ий день з початку повномасштабної війни Росії проти України. З першого дня наші бійці продовжують виконувати своє завдання та вибивати загарбників з наших територій.
Маляр згадала досягнення України під час війни, зокрема й потоплення крейсера "Москва".
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