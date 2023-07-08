Від знищення "Москви" до збиття "Кинджалу": Маляр нагадала про досягнення України під час війни
Сьогодні наступив 500-ий день з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. З першого дня війни наші воїни продовжують виконувати своє завдання та вибивати ворога з окупованих територій.
Про досягнення нашої країни під час війни нагадала заступник міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram-канал.
Рівно 497 днів тому українські військові зруйнували очікування ворога про "Київ за три дні" та розвіяли на очах у всього світу міф про "другу армію". Зокрема, як нагадує заступник міністра оборони:
- 462 дні тому Збройні сили звільнили Київську область та північ України. Тоді ж російські ЗМІ заговорили про свій перший "жест доброї волі";
- 451 день тому на дно було відправлено крейсер "Москва";
- 380 днів тому Україна отримала від своїх союзників перші реактивні артилерійські системи Himars;
- 373 дні тому було звільнено острів Зміїний;
- 305 днів тому наші воїни розпочали контрнаступ на Харківську область. Тоді ж світ був вражений тим як герої безпрецедентно розвалили оборону ворога;
- 273 дні тому був нанесений перший удар по Кримському мосту, який зламав логістику ворога;
- 239 днів тому Херсон повернувся під контроль України;
- 113 днів тому Україна добилась ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна в Гаазі;
- 80 днів тому наша країна отримала від партнерів потужні засоби ППО - систему Patriot;
- 65 днів відтоді, як ЗСУ вперше збили російську "надзвукову" ракету "Кинджал".
"Саме в цей момент наші воїни у важких боях звільняють окуповані землі на сході та півдні. Зовсім скоро - починаємо навчання пілотів на F-16", - додала Маляр.
Яка ситуація на фронті?
Як розповідає Генеральний штаб Збройних сил України, наразі російські окупанти зосереджують свої зусилля на:
- Куп’янському;
- Лиманському;
- Бахмутському;
- Авдіївському;
- Мар’їнському напрямках.
Згідно з даними Інституту вивчення війни, українські воїни розпочали нову хвилю контратак на Запорізькому напрямку.
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