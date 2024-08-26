Війська Білорусі на кордоні не становлять загрози для України, - "Гаюн"

Так у групі відреагували на заяву міністерства закордонних справ України із закликом до Білорусі відвести війська із технікою та найманців колишньої російської ПВК "Вагнер", що зосереджуються в Гомельській області під виглядом навчань.

Згідно з даними "Беларускі Гаюн", наразі фіксується білоруське військове угруповання у цьому регіоні у кількості близько 1100 солдатів, і безпосередньої загрози для України воно не несе.

Крім того, дані сили розташовані на глибині до 50 кілометрів від українського кордону.

"Ми вважаємо, що поточна ескалація обстановки на кордоні має інформаційні та політичні, а не військові цілі", - пише "Беларускі Гаюн".

Перекидання білоруських військ на південний напрямок у бік кордону з Україною (фото: "Беларускі Гаюн" / motolko.help)

Що передувало

Нагадаємо, 10 серпня, тобто через кілька днів після початку українського наступу у Курській області (РФ), в Білорусі заявили, що направлять війська із ракетними комплексами "Іскандер",і "Полонез", щоб нібито посилити області, що межують з Україною.

А 11 серпня Міноборони Білорусі показало танки, які нібито перекидає у прикордонні з Україною регіони.

Пізніше, 18 серпня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна перекинула майже третину армії ЗС РБ до кордону з Україною. Таку ініціативу він пов'язав із тим, що там нібито знаходиться понад 120 тисяч військових ЗСУ.

Нещодавно моніторингова група "Беларускі Гаюн" заявила, що після початку операції ЗСУ в Курській області, Білорусь перекинула щонайменше тисячу військових в Гомельську область, що межує з Україною. Також вказувалося, що ЗС РБ почали перекидати такі сили, починаючи з 10 серпня.

Ввечері 25 серпня в МЗС України застерегли Білорусь від провокацій та закликали "не робити трагічних для власної країни помилок під тиском Москви". В міністерстві також закликали Мінськ відвести війська від кордону України на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у Білорусі систем вогню.