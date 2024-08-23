Білорусь перекинула до кордону з Україною щонайменше тисячу військових, - "Гаюн"

Після початку Курської операції Білорусь перекинула щонайменше тисячу військових в Гомельську область, що межує з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн" .

Як повідомляється, починаючи з 10 серпня, військових Збройних сил та Військово-повітряних сил Білорусі почали перекидати в Гомельську область, що межує з Україною.

Причиною перекидання білоруських військ на південь країни є обстановка в Україні та Курській області РФ.

За інформацією "Беларускі Гаюн", наразі на південному напрямку сконцентровано угруповання чисельністю щонайменше тисячу осіб.

Також за останній час у Гомельську область було направлено кілька вертольотів і штурмовиків, а також низку підрозділів із БТРами, танками та ЗРК С-300ПС.

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