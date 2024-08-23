Білорусь перекинула до кордону з Україною щонайменше тисячу військових, - "Гаюн"
Після початку Курської операції Білорусь перекинула щонайменше тисячу військових в Гомельську область, що межує з Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн".
Як повідомляється, починаючи з 10 серпня, військових Збройних сил та Військово-повітряних сил Білорусі почали перекидати в Гомельську область, що межує з Україною.
Причиною перекидання білоруських військ на південь країни є обстановка в Україні та Курській області РФ.
За інформацією "Беларускі Гаюн", наразі на південному напрямку сконцентровано угруповання чисельністю щонайменше тисячу осіб.
Також за останній час у Гомельську область було направлено кілька вертольотів і штурмовиків, а також низку підрозділів із БТРами, танками та ЗРК С-300ПС.
t.me/Hajun_BY
Білорусь перекидає війська до кордону з Україною
Нагадаємо, нещодавно самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь перекинула майже третину своєї армії до кордону з Україною. Це пов'язано з тим, що там нібито знаходиться понад 120 тисяч українських військових.
10 серпня в Білорусі заявили, що направлять війська і системи "Іскандер", "Полонез", щоб нібито посилити області, що межують з Україною.
Також Міноборони Білорусі показало танки, які нібито перекидає у прикордонні з Україною регіони.
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