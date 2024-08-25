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Білорусь стягнула до кордону з Україною армію та "вагнерівців". Київ вимагає відвести війська

Неділя 25 серпня 2024 20:43
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Білорусь стягнула до кордону з Україною армію та "вагнерівців". Київ вимагає відвести війська Фото: військова техніка Білорусі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

За даними української розвідки, Білорусь стягнула до кордону з Україною свою армію та "вагнерівців". У свою чергу, Київ вимагає, щоб Мінськ відвів війська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост МЗС України в Telegram.

Зокрема, розвідка України має дані, що збройні сили Білорусі під виглядом навчань зосереджують особовий склад, техніку, танки, артилерію, РСЗВ та ППО в Гомельскій області біля північних кордонів України. Крім того, зафіксовано найманців колишньої ПВК "Вагнер".

У МЗС зазначили, що проведення навчань поблизу кордону та Чорнобильської АЕС створюють загрози національній безпеці України та світовій безпеці загалом.

"Закликаємо посадових осіб Білорусі не робити трагічних для власної країни помилок під тиском Москви, а її збройні сили - припинити недружні дії та відвести війська від державного кордону України на відстань, що перевищує дальність ураження наявних у РБ систем вогню", - йдеться у повідомленні.

У МЗС наголосили, що Україна ніколи не робила і не збирається робити жодних недружній дій проти білоруського народу.

Однак у разі порушення кордону, українська держава застосує всі заходи для самооборони.

"Застерігаємо, що у разі порушення кордону, Україна використає всі необхідні заходи для самооборони, і всі скупчення військ, об'єкти та шляхи постачання в Білорусі стануть законними цілями для ЗСУ", - резюмували у відомстві.

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