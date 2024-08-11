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У Білорусі показали танки, які нібито перекидають до кордону України (фото, відео)

Бы, Неділя 11 серпня 2024 11:35
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У Білорусі показали танки, які нібито перекидають до кордону України (фото, відео) Фото: у Білорусі показали танки, які нібито перекидають до кордону України (t.me/modmilby)
Автор: Наталія Гурковська

Міноборони Білорусі показало танки, які нібито перекидає у прикордонні регіони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністерства.

У відомстві запевняють, що нібито "підрозділи однієї з механізованих сполук приведені в готовність до виконання завдань за призначенням".

"Військовослужбовці здійснюють навантаження військової техніки на залізничний транспорт і приступають до маршу комбінованим способом у призначені райони", - констатують у Міноборони Білорусі.

Крім того, білоруські військові показали і кадри нібито навантаження військової техніки на залізничний ешелон.

Що було до цього

10 серпня в Білорусі заявили, що направлять війська і системи "Іскандер", "Полонез", щоб нібито посилити області, що межують з Україною.

Ця заява пролунала після того, як глава білоруського режиму Олександр Лукашенко звинуватив Україну в порушенні повітряного простору.

У Центрі протидії дезінформації (ЦПД) вважають, що наміри Білорусі перекинути "Іскандери" та "Полонези" у прикордонні області - це спроба допомогти голові Кремля Володимиру Путіну у війні.

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