У Білорусі показали танки, які нібито перекидають до кордону України (фото, відео)

Міноборони Білорусі показало танки, які нібито перекидає у прикордонні регіони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністерства.

У відомстві запевняють, що нібито "підрозділи однієї з механізованих сполук приведені в готовність до виконання завдань за призначенням".

"Військовослужбовці здійснюють навантаження військової техніки на залізничний транспорт і приступають до маршу комбінованим способом у призначені райони", - констатують у Міноборони Білорусі.

Крім того, білоруські військові показали і кадри нібито навантаження військової техніки на залізничний ешелон.