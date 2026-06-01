ua en ru
Пн, 01 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Пастка з виборами: у Зеленського назвали план РФ на випадок заморозки війни

10:15 01.06.2026 Пн
2 хв
У Кремля готова стратегія на два сценарії
aimg Валерія Абабіна aimg Мілан Лєліч
Пастка з виборами: у Зеленського назвали план РФ на випадок заморозки війни Фото: Що готує РФ на випадок замороження війни (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У росіян є чіткий план на випадок заморозки війни або зниження її інтенсивності - підштовхнути Україну до виборів і через внутрішню фрагментацію домогтися своїх цілей.

Про це РБК-Україна повідомили співрозмовники в президентському оточенні та владі.

Небезпека полягає в тому, що деякі вимоги РФ, наприклад у гуманітарній сфері, можуть виглядати цілком прийнятними в очах США і навіть Європи, але в самій Україні викликати обурення, принаймні у соцмережах.

І таке розгойдування, за оцінками співрозмовників, теж гратиме на руку Москви.

За словами співрозмовника РБК-Україна у президентському оточенні, у росіян є чіткий план на випадок заморозки війни або ж зниження її інтенсивності - наприклад, без ракетних ударів.

"Їх план - вивести на вибори, внутрішню політичну фрагментацію України, через це на послаблення, і потім на досягнення всіх тих самих цілей Росії - політичним методом або відновленням повномасштабної війни. Але в умовах значного внутрішнього послаблення та фрагментації України", - говорить він.

Разом з тим, поки це ще відносно віддалена перспектива.

"Якщо ми маємо у щось вірити, то зараз хороший момент, щоби повірити - динаміка починає складатися на нашу користь", - резюмує інший співрозмовник видання у владі.

Нагадаємо, питання виборів в Україні залишається одним із найчутливіших у переговорному порядку денному.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що під час воєнного стану вибори неможливі, і цю позицію підтвердили у Верховній Раді.

Водночас негайне проведення виборів - один із пунктів мирного плану з 20 пунктів, напрацьованого українсько-американськими перемовниками.

У ЦВК називали оптимальним терміном близько шести місяців на підготовку.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Війна в Україні
Новини
Не лише наступ на Донбасі: джерела РБК-Україна назвали можливі плани Путіна
Не лише наступ на Донбасі: джерела РБК-Україна назвали можливі плани Путіна
Аналітика
Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Шанс на мир? Чому Росія буксує на фронті і чи дійсно Путін готовий до зупинки війни