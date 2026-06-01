Пастка з виборами: у Зеленського назвали план РФ на випадок заморозки війни
У росіян є чіткий план на випадок заморозки війни або зниження її інтенсивності - підштовхнути Україну до виборів і через внутрішню фрагментацію домогтися своїх цілей.
Про це РБК-Україна повідомили співрозмовники в президентському оточенні та владі.
Небезпека полягає в тому, що деякі вимоги РФ, наприклад у гуманітарній сфері, можуть виглядати цілком прийнятними в очах США і навіть Європи, але в самій Україні викликати обурення, принаймні у соцмережах.
І таке розгойдування, за оцінками співрозмовників, теж гратиме на руку Москви.
За словами співрозмовника РБК-Україна у президентському оточенні, у росіян є чіткий план на випадок заморозки війни або ж зниження її інтенсивності - наприклад, без ракетних ударів.
"Їх план - вивести на вибори, внутрішню політичну фрагментацію України, через це на послаблення, і потім на досягнення всіх тих самих цілей Росії - політичним методом або відновленням повномасштабної війни. Але в умовах значного внутрішнього послаблення та фрагментації України", - говорить він.
Разом з тим, поки це ще відносно віддалена перспектива.
"Якщо ми маємо у щось вірити, то зараз хороший момент, щоби повірити - динаміка починає складатися на нашу користь", - резюмує інший співрозмовник видання у владі.
Нагадаємо, питання виборів в Україні залишається одним із найчутливіших у переговорному порядку денному.
Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що під час воєнного стану вибори неможливі, і цю позицію підтвердили у Верховній Раді.
Водночас негайне проведення виборів - один із пунктів мирного плану з 20 пунктів, напрацьованого українсько-американськими перемовниками.
У ЦВК називали оптимальним терміном близько шести місяців на підготовку.