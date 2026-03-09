Бився за Зміїний та Київщину: на сході загинув легендарний льотчик Олександр Довгач

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних сил.

Зазначається, що полковник загинув під час виконання бойового завдання в умовах значної переваги повітряного противника та потужної протидії ворожих систем ППО.

"Олександр Довгач був не просто командиром. Він був справжнім лідером і бойовим льотчиком. Із перших днів повномасштабного вторгнення бригада під його командуванням завдавала ворогу точних і болючих ударів", - розповіли у Повітряних силах.

Герой України здійснив сотні бойових вильотів, під час яких уражав пункти управління, техніку, засоби зв’язку російських окупантів.

"Неодноразово забезпечував прикриття ударної та бомбардувальної авіації, знищував ворожі дрони та ракети. Він бився за Київщину, Харківщину, Херсонщину, острів Зміїний. Першим ішов у бій, брав на себе найризикованіші завдання та надихав своїх підлеглих на сміливі й рішучі дії", - сказано в заяві.

У Повітряних силах зазначили, що обставини загибелі Довгача наразі встановлюються.