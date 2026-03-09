ua en ru
Пн, 09 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Сражался за Змеиный и Киевщину: на востоке погиб легендарный летчик Александр Довгач

16:32 09.03.2026 Пн
2 мин
На счету полковника сотни результативных боевых вылетов
aimg Валерий Ульяненко
Сражался за Змеиный и Киевщину: на востоке погиб легендарный летчик Александр Довгач Фото: Александр Довгач (facebook.com/kpszsu)

Сегодня, 9 марта, на востоке Украины погиб командир 39-й бригады тактической авиации, Герой Украины Александр Довгач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Воздушных сил.

Читайте также: В бою за Украину погиб экипаж вертолета Ми-24

Отмечается, что полковник погиб во время выполнения боевого задания в условиях значительного превосходства воздушного противника и мощного противодействия вражеских систем ПВО.

"Александр Довгач был не просто командиром. Он был настоящим лидером и боевым летчиком. С первых дней полномасштабного вторжения бригада под его командованием наносила врагу точные и болезненные удары", - рассказали в Воздушных силах.

Герой Украины совершил сотни боевых вылетов, во время которых поражал пункты управления, технику, средства связи российских оккупантов.

"Неоднократно обеспечивал прикрытие ударной и бомбардировочной авиации, уничтожал вражеские дроны и ракеты. Он сражался за Киевскую, Харьковскую, Херсонскую области, остров Змеиный. Первым шел в бой, брал на себя самые рискованные задачи и вдохновлял своих подчиненных на смелые и решительные действия", - сказано в заявлении.

В Воздушных силах отметили, что обстоятельства гибели Довгача сейчас устанавливаются.

Напомним, в Киеве во время аварийно-восстановительных работ на энергетическом объекте погиб 31-летний спасатель-верхолаз Александр Питайчук. Трагедия произошла во время ликвидации последствий российского удара по энергетической инфраструктуре столицы.

Кроме того, недавно в Михайловском Златоверхом соборе в Киеве состоялось прощание с бывшим руководителем "Укрэнерго" Алексеем Брехтом. Он погиб от поражения электрическим током во время восстановления электроснабжения после очередной российской атаки.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Воздушные силы Украины Война в Украине летчик Герой Украины
Новости
Рост цен на горючее: Кабмин готовит помощь украинцам, но не всем
Рост цен на горючее: Кабмин готовит помощь украинцам, но не всем
Аналитика
Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС