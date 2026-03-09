Сражался за Змеиный и Киевщину: на востоке погиб легендарный летчик Александр Довгач

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Воздушных сил.

Отмечается, что полковник погиб во время выполнения боевого задания в условиях значительного превосходства воздушного противника и мощного противодействия вражеских систем ПВО.

"Александр Довгач был не просто командиром. Он был настоящим лидером и боевым летчиком. С первых дней полномасштабного вторжения бригада под его командованием наносила врагу точные и болезненные удары", - рассказали в Воздушных силах.

Герой Украины совершил сотни боевых вылетов, во время которых поражал пункты управления, технику, средства связи российских оккупантов.

"Неоднократно обеспечивал прикрытие ударной и бомбардировочной авиации, уничтожал вражеские дроны и ракеты. Он сражался за Киевскую, Харьковскую, Херсонскую области, остров Змеиный. Первым шел в бой, брал на себя самые рискованные задачи и вдохновлял своих подчиненных на смелые и решительные действия", - сказано в заявлении.

В Воздушных силах отметили, что обстоятельства гибели Довгача сейчас устанавливаются.