Війни вже не приносять прибутку: чому падають акції гігантів ВПК Європи та США

Ціни на акції провідних корпорацій, таких як Lockheed Martin, Northrop Grumman, RTX, L3Harris та General Dynamics, почали падати відразу після ударів США по Ірану наприкінці лютого. Ринок відреагував на виробничий тупик, адже ситуація на фронті випереджає можливості заводів.

За оцінками аналітиків, американські військові використали близько 1000 ракет "Томагавк" проти Ірану за останні два місяці. Ця цифра у 20 разів перевищує кількість ракет, на які ВМС США виділили кошти в цьогорічному бюджеті.

Головний інвестиційний директор Grey Value Management Стівен Грей пояснює ситуацію так:

"США витрачають боєприпаси набагато швидше, ніж ми можемо їх виробляти. Оборонні компанії можуть отримати певну суму грошей авансом, але зазвичай вони не отримують прибутку, поки не зроблять ставку. Якщо доставлення потребує часу, чому ціни на акції повинні зрости більше, ніж вони вже зросли, через прибутки, які не будуть реалізовані роками?"

Парадокс ринку: "Купуй напруженість, продавай війну"

Інвестори змінили стратегію і гроші почали витікати з оборонних фондів. Тільки з одного фонду iShares US Aerospace & Defense ETF вартістю 14 млрд доларів вивели майже 1 млрд доларів. Капітал переходить у безпечні гавані: енергетику та комунальні послуги.

Аналітик Melius Research Скотт Мікус називає це класичною динамікою ринку:

"Це те, що ми називаємо динамікою "купуй напруженість, продавай війну"".

Подібну картину світ уже бачив під час вторгнення в Ірак у 2003 році та після широкомасштабного вторгнення Росії на Україну у 2022-му. Акції Lockheed Martin та RTX впали на 5–10%, хоча раніше демонстрували річне зростання на рівні 50%.

Трамп обіцяє 1,5 трильйона, але ринок сумнівається

Дональд Трамп запропонував збільшити оборонний бюджет США до 1,5 трильйона доларів на 2027 рік. Це на 50% більше від поточних витрат, але інвестори не поспішають купувати акції.

Аналітик Bank of America Рон Епштейн підкреслює, що проблема навіть не в грошах, а в заводах. Виробничі потужності просто не справляються з навантаженням.

Європа теж втрачає позиції

Криза зачепила і європейський ринок. Індекс аерокосмічної галузі Європи від MSCI у березні впав на 9,2%. Це найгірший показник за останні п'ять років.

Серед лідерів падіння:

німецький Rheinmetall — мінус 10%;

шведський Saab — мінус 12%;

чеський CSG — акції впали майже на третину.

Аналітики припускають, що оборонний сектор досяг свого піка. Виробники зброї стикаються з новою реальністю: війна вимагає дешевих безпілотників, а не лише дорогих ракет.