НАТО і ЄС вимагають прискорити виробництво зброї в Європі: що вирішили в Брюсселі
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявили про необхідність прискореного нарощування виробництва озброєнь у Європі за підсумками переговорів у Брюсселі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Deutsche Welle.
Заклик до прискорення оборонного виробництва
Після зустрічі в Брюсселі Урсула фон дер Ляєн написала в мережі X, що Європі необхідно більше інвестувати і нарощувати випуск озброєнь більш високими темпами.
За її словами, йдеться не тільки про обсяги, а й про швидкість виробництва.
Підтримка України та безпека інфраструктури
Марк Рютте повідомив, що під час консультацій особлива увага приділялася подальшій допомозі Україні у відбитті російського вторгнення, а також захисту критично важливої інфраструктури.
Він наголосив, що співпраця ЄС і НАТО в цих напрямках має ключове значення, зазначивши: "Сильніша Європа означає сильніше НАТО".
Підготовка до саміту НАТО
Сторони також обговорили майбутній саміт Альянсу, який заплановано на липень. За словами фон дер Ляєн, в умовах зростання глобальних загроз ЄС і НАТО домовилися тісно координувати дії найближчими тижнями, щоб зміцнити взаємодію і підготувати успішну зустріч в Анкарі.
Проблема темпів виробництва
На тлі рішень союзників по НАТО про збільшення оборонних витрат до 3,5% ВВП і додаткових 1,5% на суміжні потреби, Євросоюз також затвердив програму інвестицій в оборонну промисловість обсягом близько 800 млрд євро на найближчі роки.
Однак, незважаючи на зростання фінансування, ключовою проблемою залишається недостатня швидкість виробництва озброєнь.
За оцінками єврокомісара з оборони Андрюса Кубілюса, Росія, як і раніше, виробляє значно більше озброєнь, ніж країни Євросоюзу.
