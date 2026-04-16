НАТО і ЄС вимагають прискорити виробництво зброї в Європі: що вирішили в Брюсселі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявили про необхідність прискореного нарощування виробництва озброєнь у Європі за підсумками переговорів у Брюсселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Deutsche Welle.

Заклик до прискорення оборонного виробництва

Після зустрічі в Брюсселі Урсула фон дер Ляєн написала в мережі X, що Європі необхідно більше інвестувати і нарощувати випуск озброєнь більш високими темпами.

За її словами, йдеться не тільки про обсяги, а й про швидкість виробництва.

Підтримка України та безпека інфраструктури

Марк Рютте повідомив, що під час консультацій особлива увага приділялася подальшій допомозі Україні у відбитті російського вторгнення, а також захисту критично важливої інфраструктури.

Він наголосив, що співпраця ЄС і НАТО в цих напрямках має ключове значення, зазначивши: "Сильніша Європа означає сильніше НАТО".

Підготовка до саміту НАТО

Сторони також обговорили майбутній саміт Альянсу, який заплановано на липень. За словами фон дер Ляєн, в умовах зростання глобальних загроз ЄС і НАТО домовилися тісно координувати дії найближчими тижнями, щоб зміцнити взаємодію і підготувати успішну зустріч в Анкарі.

Проблема темпів виробництва

На тлі рішень союзників по НАТО про збільшення оборонних витрат до 3,5% ВВП і додаткових 1,5% на суміжні потреби, Євросоюз також затвердив програму інвестицій в оборонну промисловість обсягом близько 800 млрд євро на найближчі роки.

Однак, незважаючи на зростання фінансування, ключовою проблемою залишається недостатня швидкість виробництва озброєнь.

За оцінками єврокомісара з оборони Андрюса Кубілюса, Росія, як і раніше, виробляє значно більше озброєнь, ніж країни Євросоюзу.