На війні ліквідовано сина "командарма" РФ, причетного до воєнних злочинів у Херсоні

Нагадаємо, раніше СБУ оголосила заочну підозру п’ятьом високопосадовцям збройних сил РФ, в тому числі генералу Аркадію Марзоєву.

За даними слідства, він віддавав накази на удари по житлових кварталах, школах, лікарнях та критичній інфраструктурі Херсона.

У грудні 2024 року, за даними джерел РБК-Україна, українські спецслужби ліквідували начальника військ радіаційного та хімічного захисту, генерала Ігоря Кирилова. Днем раніше СБУ заочно повідомила йому про підозру в масовому застосуванні хімічної зброї проти Сил оборони України.

До цього восени в Московській області було ліквідовано полковника Олексія Коломейцева, який готував операторів "Шахедів".