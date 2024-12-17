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Підрив російського генерала у Москві: з'явилось нове відео спецоперації

Вівторок 17 грудня 2024 13:37
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Підрив російського генерала у Москві: з'явилось нове відео спецоперації Фото: Ігор Кириллов, генерал Росії (росЗМІ)
Автор: Сергій Пишкін, Юлія Акимова

З'явились нові унікальні кадри сьогоднішньої спецоперації Служби безпеки України (СБУ) під час якої було ліквідовано начальника військ радіаційного та хімічного захисту Росії Ігоря Кириллова.

Про це РБК-Україна повідомили власні джерела.

На відеозаписі видно, як генерал Кириллов разом із помічником виходять з будівлі. Неподалік від них розташований електросамокат, який став ключовим елементом операції. Щойно вони опиняються в зоні дії вибухового пристрою, транспортний засіб детонує.

Ким був помічник Кириллова

Разом із генералом, як й згадувалось вище, загинув і його помічник - військовий Ілля Полікарпов. Останній співпрацював із пропагандистами й передавав забезпечення окупантам на фронт.

Ліквідація Кириллова

Слід нагадати, що напередодні СБУ заочно оголосила про підозру генералу Кириллову. Його звинуватили у масовому застосуванні забороненої хімічної зброї проти українських Сил оборони на сході та півдні країни.

Слідством встановлено, що з початку повномасштабного вторгнення за наказом Кириллова російські війська здійснили понад 4,8 тисячі атак із використанням хімічних боєприпасів, які містили подразнюючі речовини CN і CS (так званий "сльозогінний газ").

Інформацію про вибух, під час якого загинув генерал армії Російської Федерації (РФ) та його помічник, першими оприлюднили російські пропагандистські ресурси.

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