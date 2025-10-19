RU

Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

На войне ликвидирован сын "командарма" РФ, причастного к военным преступлениям в Херсоне

Фото: на войне в Украине ликвидирован видный оккупант (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

На временно оккупированной части Запорожской области был ликвидирован российский лейтенант Василий Марзоев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Северной Осетии Сергея Меняйло в Telegram.

Что известно

На днях стало известно о гибели сына командующего 18-й общевойсковой армии РФ генерала Аркадия Марзоева. По предварительным данным, лейтенант Василий Марзоев "погиб во время выполнения боевого задания" в составе российских оккупационных войск.

Как сообщил Меняйло, Марзоев занимал должность командира разведывательного взвода 108-го парашютно-десантного полка. Офицер длительное время участвовал в боевых действиях против Украины. После гибели Путин присвоил ему звание "героя России" посмертно.

Фото: ликвидированный оккупант Василий Марзоев (t.me/sergeimeniaylo)

 

Напомним, ранее СБУ объявила заочное подозрение пятерым высокопоставленным чиновникам вооруженных сил РФ, в том числе генералу Аркадию Марзоеву.

По данным следствия, он отдавал приказы на удары по жилым кварталам, школам, больницам и критической инфраструктуре Херсона.

В декабре 2024 года, по данным источников РБК-Украина, украинские спецслужбы ликвидировали начальника войск радиационной и химической защиты, генерала Игоря Кириллова. Днем ранее СБУ заочно сообщила ему о подозрении в массовом применении химического оружия против Сил обороны Украины.

До этого осенью в Московской области был ликвидирован полковник Алексей Коломейцев, который готовил операторов "Шахедов".

