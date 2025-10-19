На войне ликвидирован сын "командарма" РФ, причастного к военным преступлениям в Херсоне

Что известно

На днях стало известно о гибели сына командующего 18-й общевойсковой армии РФ генерала Аркадия Марзоева. По предварительным данным, лейтенант Василий Марзоев "погиб во время выполнения боевого задания" в составе российских оккупационных войск.

Как сообщил Меняйло, Марзоев занимал должность командира разведывательного взвода 108-го парашютно-десантного полка. Офицер длительное время участвовал в боевых действиях против Украины. После гибели Путин присвоил ему звание "героя России" посмертно.

Фото: ликвидированный оккупант Василий Марзоев (t.me/sergeimeniaylo)