На войне ликвидирован сын "командарма" РФ, причастного к военным преступлениям в Херсоне

На временно оккупированной части Запорожской области был ликвидирован российский лейтенант Василий Марзоев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Северной Осетии Сергея Меняйло в Telegram.
На днях стало известно о гибели сына командующего 18-й общевойсковой армии РФ генерала Аркадия Марзоева. По предварительным данным, лейтенант Василий Марзоев "погиб во время выполнения боевого задания" в составе российских оккупационных войск.
Как сообщил Меняйло, Марзоев занимал должность командира разведывательного взвода 108-го парашютно-десантного полка. Офицер длительное время участвовал в боевых действиях против Украины. После гибели Путин присвоил ему звание "героя России" посмертно.
Фото: ликвидированный оккупант Василий Марзоев (t.me/sergeimeniaylo)
Напомним, ранее СБУ объявила заочное подозрение пятерым высокопоставленным чиновникам вооруженных сил РФ, в том числе генералу Аркадию Марзоеву.
По данным следствия, он отдавал приказы на удары по жилым кварталам, школам, больницам и критической инфраструктуре Херсона.
В декабре 2024 года, по данным источников РБК-Украина, украинские спецслужбы ликвидировали начальника войск радиационной и химической защиты, генерала Игоря Кириллова. Днем ранее СБУ заочно сообщила ему о подозрении в массовом применении химического оружия против Сил обороны Украины.
До этого осенью в Московской области был ликвидирован полковник Алексей Коломейцев, который готовил операторов "Шахедов".