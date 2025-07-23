Наказували стріляти по школах і лікарнях Херсонщини: генерали РФ отримали підозру
СБУ оголосила заочну підозру п’ятьом високопосадовцям збройних сил РФ.Вони причетні до масованих артилерійських ударів по правобережжі Херсонщини протягом 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України та Офіс Генерального прокурора.
Що відомо
У результаті системного вогню по житлових кварталах, школах, лікарнях і критичній інфраструктурі щонайменше 600 постраждалих цивільних осіб,
- 113 загиблих, серед них - троє дітей, понад 280 осіб зазнали поранень.
Серед підозрюваних:
- екскомандувач угруповання військ "Днєпр" генерал-полковник Олег Макаревич,
- заступник генерал-майор Володимир Омельянович,
- командир 22-го армійського корпусу генерал-лейтенант Аркадій Марзоєв,
- перший заступник генерал-майор Віктор Бедрик,
- начальник ракетних військ та артилерії корпусу полковник Микола Горайчук.
Слідство встановило, що удари здійснювалися з тимчасово окупованих територій лівобережної Херсонщини із застосуванням РСЗВ, самохідної артилерії та важких гаубиць.
Окремі удари носили прицільний характер і були спрямовані по цивільних об'єктах - у тому числі навчальних закладах, лікарнях і житлових будинках.
Що загрожує
Підозри оголошено за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів і звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що призвело до загибелі людей.
СБУ наголосила: всі винні понесуть персональну відповідальність, незалежно від військових звань чи посад.
Розслідування веде міжвідомча слідча група СБУ, Нацполіції, військової контррозвідки та ДПСУ за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури.
Нагадаємо, 17 липня СБУ повідомила про підозру російському полковнику, який у квітні 2024 року завдав удару балістичними "Іскандерами" по Одесі. Оскільки фігурант переховується від правосуддя, про підозру оголосили заочно.
Також нещодавно російський окупант Семен Соловов, який утримував декілька сотень цивільних у заручниках під час окупації у Чернігівській області, отримав 12 років тюрми заочно.
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