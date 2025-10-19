ua en ru
Нд, 19 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

На війні ліквідовано сина "командарма" РФ, причетного до воєнних злочинів у Херсоні

Україна, Неділя 19 жовтня 2025 20:03
UA EN RU
На війні ліквідовано сина "командарма" РФ, причетного до воєнних злочинів у Херсоні Фото: на війні в Україні ліквідовано видного окупанта (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

На тимчасово окупованій частині Запорізької області було ліквідовано російського лейтенанта Василя Марзоєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Північної Осетії Сергія Меняйла в Telegram.

Що відомо

Днями стало відомо про загибель сина командувача 18-ї загальновійськової армії РФ генерала Аркадія Марзоєва. За попередніми даними, лейтенант Василь Марзоєв "загинув під час виконання бойового завдання" в складі російських окупаційних військ.

Як повідомив Меняйло, Марзоєв обіймав посаду командира розвідувального взводу 108-го парашутно-десантного полку. Офіцер тривалий час брав участь у бойових діях проти України. Після загибелі Путін присвоїв йому звання "героя Росії" посмертно.

На війні ліквідовано сина &quot;командарма&quot; РФ, причетного до воєнних злочинів у Херсоні

Фото: ліквідований окупант Василь Марзоєв (t.me/sergeimeniaylo)

Нагадаємо, раніше СБУ оголосила заочну підозру п’ятьом високопосадовцям збройних сил РФ, в тому числі генералу Аркадію Марзоєву.

За даними слідства, він віддавав накази на удари по житлових кварталах, школах, лікарнях та критичній інфраструктурі Херсона.

У грудні 2024 року, за даними джерел РБК-Україна, українські спецслужби ліквідували начальника військ радіаційного та хімічного захисту, генерала Ігоря Кирилова. Днем раніше СБУ заочно повідомила йому про підозру в масовому застосуванні хімічної зброї проти Сил оборони України.

До цього восени в Московській області було ліквідовано полковника Олексія Коломейцева, який готував операторів "Шахедів".

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Запоріжжя
Новини
У Парижі пограбували Лувр
У Парижі пограбували Лувр
Аналітика
Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів
Дмитро Сидоров, Ростислав Шаправський Масштабного банкопаду в Україні вже ніколи не буде: Ольга Білай, Фонд гарантування вкладів