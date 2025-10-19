На війні ліквідовано сина "командарма" РФ, причетного до воєнних злочинів у Херсоні

На тимчасово окупованій частині Запорізької області було ліквідовано російського лейтенанта Василя Марзоєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Північної Осетії Сергія Меняйла в Telegram .

Як повідомив Меняйло, Марзоєв обіймав посаду командира розвідувального взводу 108-го парашутно-десантного полку. Офіцер тривалий час брав участь у бойових діях проти України. Після загибелі Путін присвоїв йому звання "героя Росії" посмертно.

Днями стало відомо про загибель сина командувача 18-ї загальновійськової армії РФ генерала Аркадія Марзоєва. За попередніми даними, лейтенант Василь Марзоєв "загинув під час виконання бойового завдання" в складі російських окупаційних військ.

Нагадаємо, раніше СБУ оголосила заочну підозру п’ятьом високопосадовцям збройних сил РФ, в тому числі генералу Аркадію Марзоєву.

За даними слідства, він віддавав накази на удари по житлових кварталах, школах, лікарнях та критичній інфраструктурі Херсона.

У грудні 2024 року, за даними джерел РБК-Україна, українські спецслужби ліквідували начальника військ радіаційного та хімічного захисту, генерала Ігоря Кирилова. Днем раніше СБУ заочно повідомила йому про підозру в масовому застосуванні хімічної зброї проти Сил оборони України.

До цього восени в Московській області було ліквідовано полковника Олексія Коломейцева, який готував операторів "Шахедів".