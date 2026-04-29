Війна змінила пріоритети: на що українці витрачають гроші та як обирають покупки

На п’ятому році повномасштабної війни споживча поведінка українців змінюється і стає більш поляризованою. Частина людей починає економити та планувати витрати, тоді як інші намагаються зберегти звичний рівень життя.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на дослідження Gradus.
Головне:
За результатами дослідження, українців умовно поділили на чотири групи за моделлю споживання.
Близько 21% дотримуються стратегії накопичення - вони економлять, планують витрати та відкладають "на майбутнє". Ще 27% обирають раціональний підхід: контролюють витрати, але без кардинальних змін у стилі життя.
Водночас 23% українців живуть за принципом "тут і зараз" - це так звані імпульсивні споживачі, які орієнтуються на емоції. Найбільша група - 29% - намагається зберігати звичний рівень витрат і не скорочує споживання попри війну.
Підхід до витрат серед українців у 2026 році (інфографіка: Gradus)
Дослідження показує, що головним фактором вибору залишається ціна. Знижки, акції та вигідні пропозиції - ключові тригери для більшості споживачів.
Водночас українці дедалі більше цінують зручність:
Частина аудиторії також звертає увагу на емоційну складову - очікує чесної комунікації від брендів і позитивного досвіду. Приблизно чверть споживачів хоче бачити соціальну відповідальність бізнесу - підтримку людей і країни.
Основні фактори, що впливають на вибір товарів (інфографіка: Gradus)
На тлі війни українці стали більш чутливими до змісту реклами. Вони негативно сприймають нещирість або відірвані від реальності повідомлення.
Лише 9% позитивно реагують на "ідеальну картинку життя" у рекламі. Натомість більшість очікує балансу - позитиву, який не ігнорує складні обставини.
Що українці хочуть бачити в рекламі? (інфографіка: Gradus)
Фактично запит до брендів сьогодні можна описати як потребу в "хороших новинах із реального життя" - підтримці без прикрашання дійсності.
Це означає, що брендам доведеться змінювати підхід: важливим стає не образ, а здатність відповідати реальним потребам і контексту життя людей.
