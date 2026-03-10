Продукти, бензин та зв’язок: що подорожчало для українців, а на чому можна зекономити
В Україні ціни на деякі продукти і бензин у лютому сильно зросли. "Рекордсменом" стали овочі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної служби статистики.
Продукти харчування
У лютому ціни на продукти та безалкогольні напої зросли в середньому на 1,4%. Абсолютним лідером подорожчання стали овочі, ціни на які злетіли на 13,0%. Також подорожчали:
- фрукти (на 6,1%);
- яйця (на 3,1%);
- риба та продукти з риби (на 1,7%).
Зростання цін у межах 0,4-6,1% також відбулося на хліб і продукти переробки зернових, макаронні вироби, соняшникову олію, яловичину та молоко.
Водночас, зафіксовано зниження цін на:
- м'ясо та м'ясопродукти (на 1,2%);
- цукор (на 0,9%);
- олію (на 0,4%).
Фото: як змінилися ціни в Україні за лютий (facebook.com/Ukrstat)
Послуги та транспорт
Найвідчутнішим для споживачів стало подорожчання у сфері зв'язку - на 5,2%. Це зумовлено насамперед підвищенням тарифів на мобільний зв'язок одразу на 9,1%.
Транспортні послуги додали в ціні 1,4%. Головна причина - зростання вартості палива та мастил на 3,3%. При цьому проїзд у залізничному транспорті став дешевшим на 2,2%.
Одяг та інші товари
На тлі загального зростання цін у лютому традиційно подешевшали одяг і взуття (на 2,7%), що пов'язано із завершенням зимового сезону і розпродажами. Алкоголь і тютюн подорожчали на 1,2% (тютюнові вироби - на 1,6%).
Базова інфляція за місяць становила 0,7%, а в річному обчисленні зафіксована на позначці 7,0%.
Зростання цін на бензин
Нагадаємо, в Україні на тлі американо-ізраїльської операції проти Ірану злетіли ціни на пальне.
Експерти прогнозують, що бензин може подорожчати до 100-150 гривень за літр. Але, як заявив голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, він не згоден з такими прогнозами.