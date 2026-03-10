ua en ru
Продукти, бензин та зв’язок: що подорожчало для українців, а на чому можна зекономити

16:40 10.03.2026 Вт
2 хв
Як змінилися ціни в Україні за лютий?
aimg Іван Носальський
Продукти, бензин та зв’язок: що подорожчало для українців, а на чому можна зекономити Ілюстративне фото: Держстат показав, як змінилися ціни в Україні за лютий (Getty Images)

В Україні ціни на деякі продукти і бензин у лютому сильно зросли. "Рекордсменом" стали овочі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державної служби статистики.

Читайте також: Урожай гречки впав на третину: що буде з цінами і чи варто робити запаси

Продукти харчування

У лютому ціни на продукти та безалкогольні напої зросли в середньому на 1,4%. Абсолютним лідером подорожчання стали овочі, ціни на які злетіли на 13,0%. Також подорожчали:

  • фрукти (на 6,1%);
  • яйця (на 3,1%);
  • риба та продукти з риби (на 1,7%).

Зростання цін у межах 0,4-6,1% також відбулося на хліб і продукти переробки зернових, макаронні вироби, соняшникову олію, яловичину та молоко.

Водночас, зафіксовано зниження цін на:

  • м'ясо та м'ясопродукти (на 1,2%);
  • цукор (на 0,9%);
  • олію (на 0,4%).

Продукти, бензин та зв’язок: що подорожчало для українців, а на чому можна зекономитиФото: як змінилися ціни в Україні за лютий (facebook.com/Ukrstat)

Послуги та транспорт

Найвідчутнішим для споживачів стало подорожчання у сфері зв'язку - на 5,2%. Це зумовлено насамперед підвищенням тарифів на мобільний зв'язок одразу на 9,1%.

Транспортні послуги додали в ціні 1,4%. Головна причина - зростання вартості палива та мастил на 3,3%. При цьому проїзд у залізничному транспорті став дешевшим на 2,2%.

Одяг та інші товари

На тлі загального зростання цін у лютому традиційно подешевшали одяг і взуття (на 2,7%), що пов'язано із завершенням зимового сезону і розпродажами. Алкоголь і тютюн подорожчали на 1,2% (тютюнові вироби - на 1,6%).

Базова інфляція за місяць становила 0,7%, а в річному обчисленні зафіксована на позначці 7,0%.

Зростання цін на бензин

Нагадаємо, в Україні на тлі американо-ізраїльської операції проти Ірану злетіли ціни на пальне.

Експерти прогнозують, що бензин може подорожчати до 100-150 гривень за літр. Але, як заявив голова парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус, він не згоден з такими прогнозами.

