Головна » Життя » Суспільство

Морква неочікувано підскочила в ціні: скільки просять за кілограм

13:24 10.04.2026 Пт
На оптових ринках стає все менше якісної моркви
aimg Тетяна Веремєєва
Морква неочікувано підскочила в ціні: скільки просять за кілограм Фото: В Україні дорожчає морква (pexels.com)

Цього тижня в Україні подорожчала морква. Експерти говорять, що це пов’язано з високим попитом на фоні обмеженої пропозиції.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на дані EastFruit.

Чому дорожчає морква

Учасники ринку зазначають, що оптові компанії та роздрібні мережі активно закуповують продукцію, тоді як запаси овочів у сховищах швидко скорочуються. Через це фермери отримали можливість підвищити ціни на якісні коренеплоди.

Наразі морква продається в межах 6-13 гривень за кілограм. У середньому це приблизно на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Що відбувається на ринку

Експерти пояснюють зростання цін сезонним виснаженням запасів. Оптовики дедалі частіше стикаються з труднощами при закупівлі великих партій якісної продукції, що додатково підштовхує ціни вгору.

Попри подорожчання, морква в Україні все ще залишається значно дешевшою, ніж торік. Станом на зараз ціни на неї приблизно на 69% нижчі, ніж у цей же період минулого року.

Раніше РБК-Україна писало, що попри стабілізацію енергосистеми ціни на продукти суттєво не знизяться. М’ясо подорожчає приблизно на 10%, овочі залишаться дорогими через імпорт, а зниження цін очікується лише ближче до літа (зокрема на яйця та сезонні продукти).

Також ми розповідали, що овочі цього року подешевшали через збільшення виробництва, тоді як хліб, олія та гречка дорожчають: хліб - поступово, олія вже значно зросла в ціні, а гречка - через скорочення посівів і штучний дефіцит.

