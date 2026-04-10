Морква неочікувано підскочила в ціні: скільки просять за кілограм
Цього тижня в Україні подорожчала морква. Експерти говорять, що це пов’язано з високим попитом на фоні обмеженої пропозиції.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на дані EastFruit.
Чому дорожчає морква
Учасники ринку зазначають, що оптові компанії та роздрібні мережі активно закуповують продукцію, тоді як запаси овочів у сховищах швидко скорочуються. Через це фермери отримали можливість підвищити ціни на якісні коренеплоди.
Наразі морква продається в межах 6-13 гривень за кілограм. У середньому це приблизно на 20% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Що відбувається на ринку
Експерти пояснюють зростання цін сезонним виснаженням запасів. Оптовики дедалі частіше стикаються з труднощами при закупівлі великих партій якісної продукції, що додатково підштовхує ціни вгору.
Попри подорожчання, морква в Україні все ще залишається значно дешевшою, ніж торік. Станом на зараз ціни на неї приблизно на 69% нижчі, ніж у цей же період минулого року.
