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Війна в Україні завершиться за столом переговорів, а не на полі бою, - МЗС Туреччини

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Середа 23 листопада 2022 18:20
Війна в Україні завершиться за столом переговорів, а не на полі бою, - МЗС Туреччини Фото: Мевлют Чавушоглу, голова МЗС Туреччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу впевнений у тому, що війна між Україною та Росією завершиться лише за столом переговорів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве турецьке видання "Анадолу".

За словами міністра, сьогоднішні умови сильно відрізняються від тих, що були ще на початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Сьогодні умови серйозно відрізняються від тих, що були ще в березні. У наявності нові реалії. Ситуація більш заплутана, проте не можна втрачати надії", - відзначив Чавушоглу.

Міністр заявив, що у разі ставки на військову складову в Україні, нібито "існує ризик того, що війна може затягнутися на десятиліття".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами секретаря РНБО Олексія Данілова, після масованих ударів Росії не може йти мова про мирні переговори з з Кремлем .

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