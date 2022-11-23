Війна в Україні завершиться за столом переговорів, а не на полі бою, - МЗС Туреччини

Голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу впевнений у тому, що війна між Україною та Росією завершиться лише за столом переговорів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве турецьке видання " Анадолу ".

За словами міністра, сьогоднішні умови сильно відрізняються від тих, що були ще на початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Сьогодні умови серйозно відрізняються від тих, що були ще в березні. У наявності нові реалії. Ситуація більш заплутана, проте не можна втрачати надії", - відзначив Чавушоглу.

Міністр заявив, що у разі ставки на військову складову в Україні, нібито "існує ризик того, що війна може затягнутися на десятиліття".