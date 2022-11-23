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Данілов зробив важливу заяву про переговори з РФ після ракетних ударів

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Україна, Середа 23 листопада 2022 16:11
Данілов зробив важливу заяву про переговори з РФ після ракетних ударів Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Росія сьогодні черговий раз завдала масових ракетних ударів по Україні. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що після такого терору не може йти мова про мирні переговори з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Олексія Данілова.

"Диктуємо по складах. Ні ваші ракети. Ні ваші "Шахіди". Ні ваші обстріли пологових будинків ані на міліметр, ані на крок не наблизять ваше бажання про перемовини. Лише єдине бажання - нищити рашистську потвору. З країною-терористом перемовини тільки через приціл Сил оборони України!", - написав Данілов.

Нагадаємо, сьогодні, 23 листопада, Росія влаштувала черговий ракетний терор України, про вибухи та роботу ППО повідомляють у багатьох областях.

Водночас у більшості областей повідомляють про відключення світла та можливу відсутність водопостачання.

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Олексій Данілов ракетный удар
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