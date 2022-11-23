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Война в Украине завершится за столом переговоров, а не на поле боя, - МИД Турции

Новина українською →
Среда 23 ноября 2022 18:20
Война в Украине завершится за столом переговоров, а не на поле боя, - МИД Турции Фото: Мевлют Чавушоглу, глава МИД Турции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу уверен в том, что война между Украиной и Россией завершится только за столом переговоров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное турецкое издание "Анадола".

По словам министра, сегодняшние условия сильно отличаются от тех, которые были еще в начале полномасштабного вторжения России.

"Сегодня условия серьезно отличаются от тех, что были еще в марте. Налицо новые реалии. Ситуация более запутана, однако нельзя терять надежды", - отметил Чавушоглу.

Министр заявил, что в случае ставки на военную составляющую в Украине якобы "существует риск того, что война может затянуться на десятилетия".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, после массированных ударов России не может идти речь о мирных переговорах с Кремлем.

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