Война в Украине завершится за столом переговоров, а не на поле боя, - МИД Турции

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу уверен в том, что война между Украиной и Россией завершится только за столом переговоров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное турецкое издание " Анадола ".

По словам министра, сегодняшние условия сильно отличаются от тех, которые были еще в начале полномасштабного вторжения России.

"Сегодня условия серьезно отличаются от тех, что были еще в марте. Налицо новые реалии. Ситуация более запутана, однако нельзя терять надежды", - отметил Чавушоглу.

Министр заявил, что в случае ставки на военную составляющую в Украине якобы "существует риск того, что война может затянуться на десятилетия".