Війна в Україні - частина плану Росії проти всієї Європи, включно з Німеччиною, - Мерц

Німеччина, Середа 31 грудня 2025 22:53
UA EN RU
Війна в Україні - частина плану Росії проти всієї Європи, включно з Німеччиною, - Мерц Фото: канцлер Німеччини Фрідріх Мерц (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Війна в Україні є частиною плану Росії проти всієї Європи. Німеччина також під загрозою кібератак, шпигунства та диверсій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

"В Європі бушує жахлива війна. Це війна, яка безпосередньо загрожує нашій свободі та безпеці", - наголосив у своєму новорічному зверненні до громадян Німеччини Фрідріх Мерц, пише видання DW.

Мерц також звернув увагу на страждання українців. За його словами, вже четвертий рік поспіль українці зустрічають Новий рік у складних умовах - "без електрики, під градом ракет, у страху за друзів та родичів".

Конфлікт не залишає Німеччину осторонь.

"Вторгнення Росії було і залишається частиною плану проти всієї Європи. Щодня ми стикаємося з диверсіями, шпигунством і кібератаками", - заявив Мерц.

Він торкнувся також теми енергетики та оборони країни, зазначивши, що стратегічна залежність від ресурсів може використовуватися як політичний важіль.

"Ми живемо в безпечній країні. Щоб це залишалося так і надалі, ми повинні підвищити нашу здатність до стримування", - запевнив громадян канцлер.

Раніше Берлін вже фокусувався на підтримці України, посиленні оборонних витрат та протидії кібератакам.

Нагадаємо, що Європейські лідери терміново обговорили ситуацію в Україні після заяв Кремля про посилення переговорної позиції. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що таке рішення ухвалене після нібито удару дронів по президентській резиденції в Новгородській області.

Однак Росія не надала жодних правдоподібних доказів своїх звинувачень. Більше того, Пєсков не зміг відповісти журналістам, де саме перебував Путін під час нібито атаки на резиденцію на Валдаї.

У МЗС України вже прокоментували, з якою метою Росія поширила фейк про "атаку на резиденцію" Путіна.

Всі деталі заяви Кремля та суперечності у російських повідомленнях читайте в матеріалі РБК-Україна.

