Война в Украине - часть плана России против всей Европы, включая Германию, - Мерц

Война в Украине является частью плана России против всей Европы. Германия также под угрозой кибератак, шпионажа и диверсий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW .

"В Европе бушует ужасная война. Это война, которая непосредственно угрожает нашей свободе и безопасности", - отметил в своем новогоднем обращении к гражданам Германии Фридрих Мерц, пишет издание DW.

Мерц также обратил внимание на страдания украинцев. По его словам, уже четвертый год подряд украинцы встречают Новый год в сложных условиях - "без электричества, под градом ракет, в страхе за друзей и родственников".

"Вторжение России было и остается частью плана против всей Европы. Ежедневно мы сталкиваемся с диверсиями, шпионажем и кибератаками", - заявил Мерц.

Он коснулся также темы энергетики и обороны страны, отметив, что стратегическая зависимость от ресурсов может использоваться как политический рычаг.

"Мы живем в безопасной стране. Чтобы это оставалось так и в дальнейшем, мы должны повысить нашу способность к сдерживанию", - заверил граждан канцлер.

Ранее Берлин уже фокусировался на поддержке Украины, усилении оборонных расходов и противодействии кибератакам.