Лідери ЄС зібралися на екстрену розмову через нові сигнали з Москви, - Вloomberg

Європейські лідери провели термінову розмову щодо України після заяв Кремля про намір посилити свою переговорну позицію. Це відбулось після звинувачень у нібито атаці українських дронів на резиденцію Путіна.

Як передає РБК-Україна , про це написало видання Вloomberg.

У розмові взяли участь канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр Польщі Дональд Туск, президент Фінляндії Александер Стубб, прем’єр Нідерландів Дік Схооф та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Учасники обговорили ситуацію на сході України та посилення безпеки держав-союзників.

Зокрема, прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що робота над надійними гарантіями безпеки для України триває без зупинок. За його словами, країни так званої "Коаліції охочих" планують нову зустріч уже наступного тижня.

Обговорення в Європі відбулися на тлі активної дипломатії останніх днів. Так, 28 грудня президент України Володимир Зеленський відвідав резиденцію президента США Дональда Трампа у Флориді, після чого Трамп заявив про "значний прогрес" у врегулюванні війни в Україні.

Водночас у Кремлі не демонструють реального бажання закінчити війну в Україні. Більше того, російський диктатор Володимир Путін заявив про намір захоплювати нові території України, а МЗС РФ пригрозило відповіддю на вигадану атаку дронів.