Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Україна вшановує пам'ять Героїв Небесної Сотні, Швеція оголосила про найбільший пакет допомоги українській армії, а польські фермери посилили блокаду на кордоні.

РБК-Україна зібрало новини, на які слід звернути увагу сьогодні.

Війна

День Героїв Небесної Сотні

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян у День памʼяті Героїв Небесної сотні, зауваживши, що 10 років тому українці вистояли й далі продовжують боротьбу.

Загибель родини на Сумщині

Війська РФ вранці атакували житловий будинок дроном типу "Ланцет" у Новослобідській громаді Конотопського району. На місці прильоту виникла пожежа. Внаслідок чого загинула ціла родина.

Розстріл військовополонених в Авдіївці та Роботиному

Омбудсмен України Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН з вимогою провести розслідування обставини розстрілу українських військовополонених на позиції "Зеніт" в Авдіївці.

Він наголосив, що це не вперше, коли Росія грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, страчуючи військовополонених.

Крім того, Офіс генпрокурора України розпочав розслідування за фактом ще одного розстрілу український полонених російськими військами. Злочин стався в районі населеного пункту Роботине в Запорізькій області.

"Прильоти" в Донецьку

В окупованому Донецьку сьогодні лунали вибухи. Місцеві Телеграм-канали повідомили, що по центру міста "прилетіло" та спалахнула будівля "уряду "ДНР".

Україна

Політика

Кандидат на посаду генерального секретаря Ради Європи та екс-президент Швейцарії Ален Берсе прибув до Києва. В центрі уваги візиту - роль Ради Європи у підтримці України проти російської агресії та у забезпеченні відповідальності та справедливості.

Депутата-підривника із Закарпаття перевели в СІЗО

Джерело РБК-Україна у правоохоронних органах повідомило, що депутата Сергія Батрина, підозрюваного у підриві гранат на засіданні Керецьківської сільської ради, перевели зі спецпалати лікарні до Ужгородського слідчого ізолятора.

Мобілізація

Народні депутати подали до законопроекту про мобілізацію вже понад 1000 правок. Як розповів РБК-Україна секретар профільного комітету ВР Роман Костенко, на розгляд цих правок знадобиться щонайменше тиждень. До другого читання документ буде готовий не раніше березня.

Курс

Долар відновив історичний максимум. Офіційний курс на 21 лютого 2024 року встановлено Нацбанком на такому рівні: 38,4756 грн за 1 долар (+0,1909 грн).

Погода

Завтра, 21 лютого в Україні значно похолодає. Вночі стовпчики термометра сягнуть позначки в майже -10 градусів.

Світ

Кордон з Польщею

Польські фермери сьогодні посилили блокаду в 6 пунктах пропуску на кордоні з Україною. Крім того, вони вдавалися й до блокування залізниці, де розсипали зерно з вагонів. Що відомо про ситуацію на україно-польському кордоні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Допомога від Швеції

Швеція оголосила про свій найбільший пакет військової допомоги для України вартістю 683 млн доларів, куди увійшли:

10 швидких десантно-штурмових катерів класу CB90;

20 десантних катерів;

підводне озброєння (міни і торпеди);

артилерійські боєприпаси, сумісні з САУ Archer;

ПЗРК RBS 70 з дальністю вогню до 9 км;

протитанкові гранатомети Carl Gustaf та ракети до них, ручні гранати тощо;

медичне обладнання та медичні автомобілі.

Понад 190 млн доларів піде на закупівлю для України шведських БМП CV90 та іншої військової техніки.

800 дронів від Канади

Канада передасть Україні понад 800 багатоцільових безпілотників SkyRanger R70 для допомоги у війні з РФ. Ці дрони допоможуть українським військовим розпізнавати людей, транспортні засоби та будь-які джерела тепла на великій відстані, особливо в умовах темряви та поганої погоди.

Детальніше про SkyRanger R70 - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Санкції ЄС проти Росії

Євросоюз продовжив санкції проти Російської Федерації за захоплення частини території України. Обмежувальні заходи діятимуть ще щонайменше 12 місяців, до 24 лютого 2025 року.

Угорщина може схвалити заявку Швеції на вступ до НАТО

Правляча партія Угорщини "Фідес" має намір підтримати ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО, голосування у парламенті може відбутися вже 26 лютого.

Допомога від США

Посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що у Вашингтона немає "плану Б" на випадок блокування Конгресом пакета допомоги Україні. Адміністрація президента США націлена на роботу з Конгресом для ухвалення позитивного рішення.

Санкції через смерть Навального

У Білому домі анонсували пакет санкцій проти Росії за смерть російського опозиційного політика Олексія Навального. Санкційний пакет оголосять вже цього тижня.

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