Донецьк потрапив під обстріл: видно дим в районі будівлі "уряду "ДНР" (відео)

Тимчасово окупований Донецьк потрапив під черговий обстріл 20 лютого. Після вибухів видно дим у районі, де розташована будівля так званого "уряду "ДНР".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Новини Донбасу ".

"У Донецьку після обстрілу дим піднімається в районі будівлі облдержадміністрації "будинок уряду ДНР")", - пише видання.

Крім того, один із боєприпасів упав біля бібліотеки імені Крупської, утворивши велику вирву, пошкоджено також фасад будівлі.

"До цього в Донецьку працювала ППО РФ", - уточнюють журналісти.

Обстріли Донецька

Тимчасово окупований Донецьк часто перебуває під обстрілами. Окупанти самі атакують місто. Так, у січні 2024 року окупанти атакували ринок у тимчасово окупованому Донецьку на великому житловому мікрорайоні "Текстильник" у Кіровському районі. Тоді, використавши звичну практику, загарбники звинуватили в обстрілі людного місця ЗСУ. За даними росЗМІ, 25 людей загинули та 20 постраждали.

А 1 вересня 2023 року через атаку Донецька, захопленого російськими військами з 2014 року, постраждали понад 10 людей, а 6-річна дівчинка загинула. За кілька днів під обстріл у Донецьку потрапив центр міста.