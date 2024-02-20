Загинула ціла родина. З'явились подробиці обстрілу Сумської області

Під час російського обстрілу Новослобідської громади Конотопського району Сумської області 20 лютого загинула ціла родина - жінка, двоє синів та їх родичі. Росія вдарила по будинку з дрону "Ланцет".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА .

"Внаслідок влучання загинула родина: мати та двоє синів, а також двоє їх дальніх родичок: бабуся і жінка, яка приїхала з іншого міста", - йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, у житловий будинок влучив ворожий ударний БПЛА типу "Ланцент".

Обстріли Сумської області

Вранці 20 лютого російські війська атакували Сумську область, застосувавши артилерію та авацію. Спочатку повідомлялося про загибель двох людей.

Крім того, 20 лютого російські загарбники атакували село в Сумській області, яке знаходиться на кордоні України та Росії. Внаслідок обстрілу постраждали четверо людей.