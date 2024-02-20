Повністю автономні. Що відомо про дрони SkyRanger R70, які Україна отримає від Канади

Україна отримає від Канади понад 800 багатоцільових безпілотників SkyRanger R70 для допомоги у війні з Російською Федерацією.

Для матеріалу використовувались дані з сайту міністерства оборони Канади, Defence Express, та cratos.com.

Чим унікальні ці безпілотники та які їх переваги у використанні на фронті читайте у матеріалі РБК-Україна.

Призначення дронів

З самого початку SkyRanger R70 розроблялися для спостереження та збору розвідувальної інформації. Однак вони також можуть використовуватися для транспортування та доставки вантажів. Як зазначив канадський уряд, цей безпілотник є одним із найкращих у світі.

"Ці дрони мають вирішальне значення для спостереження та збору розвідувальної інформації, а також можуть використовуватися для транспортування та доставки вантажів", - сказано у повідомленні канадського уряду.

Його постачання в України має початись вже навесні.

Дрони були придбані у компанії Teledyne FLIR на суму понад 70,36 млн доларів США. При цьому у контракті передбачено також надання запасних деталей та послуг з обслуговування дронів.

Вартість одного такого безпілотника орієнтовно 87,5 тисяч доларів. При цьому така сума це не ціна за сам дрон, а ціна за корисне навантаження, а також програмні можливості.

Оснащення SkyRanger R70

SkyRanger R70 - це багатоцільовий безпілотний комплекс, який був розроблений компанією Teledyne FLIR.

Він складається з мультимоторного безпілотника вертикального злету і посадки, які можуть виконувати розвідувальні та логістичні функції. Окрім цього він оснащений автономною навігаційною системою. Як заявляє виробник, це дозволяє працювати безпілотнику під ручним або автономним керуванням без прив’язки до супутникових сигналів.

Бортовий комп’ютер SkyRanger має штучний інтелект який працює у реальному часі. Він здатен автоматично захоплювати цілі на відстані до 5 кілометрів та ідентифікувати до 10 рухомих об’єктів одночасно.

Чотири спеціальні камери комп'ютерного зору дозволяють автономні операції та польоти в умовах відсутності GPS.

Однак найважливішою його здатністю є можливість розпізнавати транспортні засоби, людей та інші джерела тепла з великої відстані, за будь-якої погоди, і навіть в умовах темряви.

Характеристики SkyRanger R70

SkyRanger R70 створені з каркаса із вуглецевого волокна та магнію. Дрони можуть працювати на висоті до 4500 метрів над рівнем моря, витримують тривалий вітер 65 км/год, а також пориви до 90 км/год.

Окрім цього вони здатні нести корисне навантаження до 3,5 кг - радіостанції, наземні датчики, аптечки тощо. Така характеристика дозволяє використати дрон не тільки для розвідки, а ще й як засіб доставки вантажів або ж для скидання боєприпасів.

Ті дрони, які будуть доставлені в Україну матимуть оснащення камерами з тепловізійним каналом для виявлення теплоконтрастних цілей та роботи у темну пору доби. Ймовірно, мова про оптичні станції EO IR Mk II з тепловізійним та денним каналами.

Допомога Канади Україні

У червні минулого року прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо відвідав з офіційним візитом Київ. За підсумками візиту він оголосив, що уряд країни надасть Україні новий пакет військової допомоги на 500 млн канадських доларів (понад 370 млн доларів США). Також Оттава візьме участь в авіаційній коаліції.

Пізніше президент Володимир Зеленський обговорив із Трюдо посилення протиповітряної оборони.

Також лідери обговорили посилення захисту українського неба.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.