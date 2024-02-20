Похолодає майже до -10. Синоптик дала прогноз погоди в Україні на завтра

В Україні завтра, 21 лютого, очікується похолодання. На сході вночі температура може опуститись майже до -10 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

Вона розповіла, що загалом 21 лютого погода буде без особливих змін.

Опади - дощ чи мокрий сніг - очікуються на півночі, заході, у Харківській, Черкаській, Вінницькій та Полтавській областях. На решті території без істотних опадів.

Вночі на півночі очікується від +2 до -5 градусів, на сході - від -6 до -9 градусів, на півдні та заході - невеликі "плюси".

При цьому протягом дня на півночі від +2 до +6 градусів, на півдні та заході - від +4 до +9 градусів та у східній частині від 0 до +3 градусів.

У Києві буде хмарна та волога погода. Вночі - близько 0 градусів, а вдень потеплішає до +5 градусів.

Нагадаємо, раніше астронавт, який брав участь в експедиції на Міжнародній космічній станції, показав, як виглядає гроза на Землі з космосу.