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ЄС продовжив санкції проти Росії за окупацію частини України

Україна, Вівторок 20 лютого 2024 08:39
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ЄС продовжив санкції проти Росії за окупацію частини України Фото: ЄС продовжив санкції проти Кремля (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Рада ЄС продовжила дію санкцій проти Росії за окупацію деяких непідконтрольних уряду територій України. Санкції діятимуть до 25 лютого 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіційний журнал ЄС .

Згідно з публікацією, Рада ЄС ввела санкції проти Росії 23 лютого 2022 року, а 6 жовтня 2022 року у відповідь на незаконну анексію Донецької, Херсонської, Луганської та Запорізької областей України Російською Федерацією Рада прийняла додаткове рішення, яким розширено географічне охоплення обмежень, щоб охопити всі непідконтрольні уряду на території України.

Крім того, Європейська рада 14 та 15 грудня 2023 року підтвердила агресивну війну Росії проти України, яка є явним порушенням статуту ООН, і нагадала про непохитну підтримку Євросоюзом незалежності, суверенітет та територіальна цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів та її невід'ємне право на самооборону від агресії Росії

"Доки незаконні дії РФ продовжують порушувати заборону застосування сили, що є серйозним порушенням міжнародного права, доцільно зберегти всі заходи, введені в даний час ЄС, і вжити додаткових заходів, якщо це необхідно. Отже, обмежувальні заходи... повинні бути продовжено ще на 12 місяців, до 24 лютого 2025 року", - йдеться у повідомленні.

Санкції проти Росії

ЄС почав вводити санкції проти Росії у 2014 році після окупації Криму та частини Донбасу. Після вторгнення Росії в Україну ЄС запровадив 12 пакетів санкцій.

У січні Євросоюз розпочав обговорення нового пакету, який він має намір затвердити до 24 лютого 2024 року.

Згідно з інформацією Reuters, пакет санкцій не міститиме нових обмежень на імпорт російських товарів.

Водночас 13-й пакет санкцій може включати обмежувальні заходи щодо майже двох сотень осіб та компаній.

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