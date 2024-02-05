Зеленський запропонував Раді продовжити воєнний стан і мобілізацію: на скільки

Президент Володимир Зеленський запропонував Верховній Раді продовжити термін дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Відповідні законопроєкти №10456 та №10457 зареєстровані на сайті ВРУ.

Коли й на скільки можуть продовжити воєнний стан і мобілізацію - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

На який термін

Зауважмо, що як і воєнний стан, так і мобілізація наразі діють в Україні щонайменше до 14 лютого 2024 року. Але, цей правовий режим, як пропонує глава держави, продовжать ще на 90 днів. Відповідно до 14 травня 2024 року.

Як цей процес відбувається

Спочатку президент України підписує два укази, потім їх подають на затвердження до Верховної Ради. Після чого їх розглядає Комітету з питань оборони, а вже потім голосування в залі (необхідна мінімальна кількість голосів - 226+). В підсумку президент підписує закони про затвердження свого указу.

Додамо, що з початком повномасштабної агресії РФ воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжували вже неодноразово. І це вже буде вже десяте таке голосування парламенту з початку великої війни.

Що таке воєнний стан і загальна мобілізація

Воєнний стан в Україні ввели через повномасштабну збройну агресію Росії. Це особливий правовий режим, що передбачає надання органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози.

Загальна мобілізація ‒ це оперативний механізм поповнення лав Збройних сил, який проводиться одночасно на всій території України. У цей період мобілізації підлягають усі громадяни віком від 18 до 60 років (переважно чоловіки), які можуть виконувати військовий обов’язок.

У першу чергу комплектування бойових військових частин проводиться за рахунок резервістів, колишніх учасників АТО і ООС, з поступовим нарощуванням чисельності підрозділів за рахунок військовослужбовців та військовозобов’язаних, які проходили службу.

Мобілізованих, які не проходили військової служби на першому етапі направляють для здійснення фахової підготовки до навчальних центрів. Після завершення якої, вони вибувають для комплектування підрозділів, що ведуть бойові дії.

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