НБУ знижує офіційний курс долара другий день поспіль

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 6 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 37,5544 грн за 1 долар (-0,0154 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 40,3747 гривень за 1 євро (-0,5050 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 5 копійок до 37,55-37,57 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 10 копійок до 38,05 грн/долар.

Ситуація на ринку

Як заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, у січні 2024 року ситуація на валютному ринку України поступово покращувалась на тлі згасання ефектів від значних бюджетних видатків наприкінці року.

За його словами, якщо у першій половині січня щоденний обсяг інтервенцій, хоч і дещо зменшився порівняно зі грудневими значеннями, але залишався значним – на рівні 150 млн доларів, то у другій половині місяця він знизився до 80 млн доларів. Обмінний курс відреагував на покращення балансу попиту та пропозиції – з початку року він зміцнився на 1,2%.