ua en ru
Пн, 05 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

НБУ знижує офіційний курс долара другий день поспіль

Україна, Понеділок 05 лютого 2024 15:49
UA EN RU
НБУ знижує офіційний курс долара другий день поспіль Фото: курс долара впав на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України знизив курс долара. Долар дешевшає другий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 6 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 37,5544 грн за 1 долар (-0,0154 грн).

НБУ знижує офіційний курс долара другий день поспіль

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 40,3747 гривень за 1 євро (-0,5050 грн).

НБУ знижує офіційний курс долара другий день поспіль

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс зріс на 5 копійок до 37,55-37,57 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ знижує офіційний курс долара другий день поспіль

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 10 копійок до 38,05 грн/долар.

Ситуація на ринку

Як заявив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, у січні 2024 року ситуація на валютному ринку України поступово покращувалась на тлі згасання ефектів від значних бюджетних видатків наприкінці року.

За його словами, якщо у першій половині січня щоденний обсяг інтервенцій, хоч і дещо зменшився порівняно зі грудневими значеннями, але залишався значним – на рівні 150 млн доларів, то у другій половині місяця він знизився до 80 млн доларів. Обмінний курс відреагував на покращення балансу попиту та пропозиції – з початку року він зміцнився на 1,2%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс євро
NEWS
В Україні потеплішає до +15: з чим це пов’язано та чи очікувати повернення морозів
В Україні потеплішає до +15: з чим це пов’язано та чи очікувати повернення морозів
DAILY
У пошуках компромісу. Якою буде мобілізація в Україні і що не так із новим законопроектом
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна У пошуках компромісу. Якою буде мобілізація в Україні і що не так із новим законопроектом