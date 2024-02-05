В Угорщині не відбулося голосування щодо членства Швеції в НАТО. У Орбана висунули умову

Парламент Угорщини сьогодні, 5 лютого, не зміг ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО через бойкот із боку провладної партії "Фідес".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і SVT .

Європейський кореспондент SVT Крістофер Вендік повідомив, що в парламенті на місцях більшості нікого немає.

"Як і очікувалося, партія прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "Фідес" та їхні союзники вважали за краще не з'явитися. Це означає, що голосування з питання членства Швеції в НАТО неможливе", - додало видання.

Голосування відвідали посли з різних країн

Reuters пише, що посол США в Будапешті разом із послами деяких інших союзників по НАТО, включно з Данією і Польщею, відвідав угорський парламент у понеділок.

"Вкрай неприємно, що до сьогоднішнього дня вони ("Фідес") блокували вступ Швеції до НАТО", - заявив парламенту депутат від опозиційної партії LMP Мате Канас-Надь.

Депутат від опозиційної "Демократичної коаліції" Аньєс Вадаї заявила, що Орбан хоче надати підтримку російському диктатору Володимиру Путіну, тим самим порушуючи єдність НАТО.

"Посли не зробили жодних зауважень перед входом до парламенту, але, як очікується, прокоментують ситуацію після засідання", - пише видання.

Умова від партії Орбана

Заявка Швеції на вступ до НАТО може бути ратифікована, коли угорський парламент збереться на звичайну сесію, повідомила раніше парламентська група партії "Фідес".

Там додали, що спочатку вона очікує на візит шведського прем'єр-міністра Ульфа Крістерссона до Будапешта.

"Якщо це важливе питання для шведів, то, очевидно, прем'єр-міністр Швеції приїде в Будапешт", - заявила "Фідес" у відповіді електронною поштою на запитання Reuters.

Ратифікація Угорщини вступу Швеції до НАТО

Раніше Будапешт обіцяв, що не буде останнім, хто ратифікує заявку Швеції на членство у Північноатлантичному альянсі. Проте, голосування в угорському парламенті кілька разів переносилося.

23 січня парламент Туреччини ратифікував заяву Швеції на вступ до НАТО, а 25 січня турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган схвалив цю ратифікацію. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан закликав власний парламент до аналогічного кроку.

На думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, Угорщина може ратифікувати членство Швеції в альянсі, коли парламент знову збереться. Це може статися наприкінці лютого.