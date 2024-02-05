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Нідерланди планують передати Україні на шість винищувачів F-16 більше, ніж очікувалося

Понеділок 05 лютого 2024 16:04
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Нідерланди планують передати Україні на шість винищувачів F-16 більше, ніж очікувалося Архівне фото: Нідерланди готують для України ще шість додаткових винищувачів F-16 (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Нідерланди планують підготувати для України ще шість додаткових винищувачів F-16. Загалом ЗСУ отримають 24 борти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Нідерландів Кайсу Оллонгрен.

"Міністерство оборони Нідерландів готує до постачання Україні ще шість винищувачів F-16", - йдеться в заяві.

Таким чином, Збройні сили України отримають 24 літаки від Нідерландів.

"Перевага України в повітрі має важливе значення для протидії російській агресії", - додала міністр.

F-16 для України

Союзники України у 2023 році створили авіаційну коаліцію для передачі нашій державі сучасних винищувачів F-16. Коаліцію очолили Нідерланди й Данія.

Нещодавно офіційно стало відомо, що перша група українських пілотів завершила базову програму навчання у Британії та розпочала тренування на винищувачах F-16 у Данії.

У Пентагоні заявили, що Україна зможе отримати перші винищувачі F-16 вже цього року. А речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголошував, що партнери готові передати Україні літаки, але потрібно завершити підготовчі роботи.

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