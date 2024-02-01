Війна, Україна, світ. На що звернути увагу сьогодні

Війна

Ракетний катер росіян "Івановєц" на дні

Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що в ніч на 1 лютого, завдяки успішній спецоперації, було знищено ракетний корабель "Івановєц" Чорноморського флоту РФ.

Зазначається, що ракетний катер ворога перебував на рейді озера Донузлав у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок низки прямих влучань у корпус корабель зазнав пошкоджень і затонув. Вартість втраченого ворогом корабля становить орієнтовно 60-70 мільйонів доларів.

Також є інформація, що на борту катера могло перебувати до 40 моряків.

Інтерв'ю Буданова

Начальник військової розвідки Кирило Буданов дав інтерв'ю західним ЗМІ. Під час якого висловив думку, що наступ Росії видихнеться до ранньої весни, після чого - буде крок України. Також, за його словами, наступні шість місяців війни будуть "цікавими", удари по території РФ можуть посилитися. А щодо гіпотетичної перемоги Дональда Трампа на виборах у США він сказав, що це його не надто турбує.

Детальніше переклад інтерв'ю Буданова для The Telegraph та CNN - читайте в матеріалі РБК-Україна.

"Сотні тисяч" дронів

Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що у 2024 році Україна планує виробити "сотні тисяч" безпілотників різних типів.

"Це без FPV - розвідка, корегування вогню, ситуаційна обізнаність у режимі реального часу. Ворог добре знає, що таке українські дрони. Сам факт того, що наш коптер висить у повітрі, є фактом стримування, який змушує ворога тричі подумати, перш ніж висуватися на наші позиції", - сказав глава Міноборони.

Україна

Обшуки в "Укрнафті"

Джерело РБК-Україна повідомило про обшуки в офісах "Укрнафти". Як вказав співрозмовник, їх проводять співробітники НАБУ. Попередньо відомо, що слідчі дії пов'язані із закупівлею труб за завищеними цінами.

Скандал з виїздом Арестовича

ЗМІ та соцмережі сьогодні поширили інформацію, що Олексій Арестович виїхав з України нібито завдяки листу ГУР. Мовляв, він у вересні минулого року виїхав у Польщу (нині перебуває у Нью-Йорку), а підставою для виїзду Арестовича буцімто "став лист від української розвідки".

Своєю чергою в Головному управлінні розвідки Міноборони цю інформацію спростували.

Курс

Долар подорожчав після різкого падіння напередодні. Офіційний курс на 2 лютого встановлено Нацбанком на такому рівні: 37,6047 грн за 1 долар (+0,0420 грн).

Тарифи

У лютому 2024 року річні тарифи на газ для населення пропонують 12 постачальників. Ціни коливаються від 7,70 до 10 гривень за кубометр.

Світ

ЄС схвалив 50 млрд для України

Лідери Європейського союзу сьогодні, 1 лютого, під час саміту схвалили виділення для України 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility. Рішення було прийнято одноголосно. Вже у березні очікується перший платіж з цього пакету на суму 4,5 млрд євро.

США

Спікер палати представників США Майк Джонсон допустив, що програму національної безпеки США, яка включає допомогу Україні, розділять через питання прикордонної політики.

Джерело видання The Hill повідомило, що кінцеве рішення все ж залежатиме від тексту документа щодо кордону, який зʼявиться за підсумками переговорів у Сенаті.

Китай

Китай попередив Україну про "негативні наслідки для двосторонніх відносин". Все через те, що НАЗК внесло низку китайських компаній до переліку спонсорів війни.

Йдеться про 48 компаній у всьому світі, у тому числі 14 з Китаю, яких Україна внесла до списку "міжнародних спонсорів війни", оскільки їх діяльність сприяє військовій машині Кремля.

Вірменія

У Вірменії набув чинності Римський статут Міжнародного кримінального суду. Це означає, що тепер країна зобовʼязана виконувати рішення суду, а значить заарештувати російського диктатора Володимира Путіна, якщо він прибуде в цю країну.

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