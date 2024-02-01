НАБУ проводить обшуки в офісах "Укрнафти", - джерело

Співробітники Національного антикорупційного бюро України прийшли в офіси "Укрнафти". Там проводять обшуки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Попередньо відомо, що слідчі дії пов'язані з закупівлею труб за завищеними цінами.

Нагадаємо, "Укрнафта" є найбільшою нафтовидобувною компанією України. 50% + 1 акція компанії належить "Нафтогазу України". 5 листопада 2022 року було ухвалене рішення про передачу державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам. Цією часткою управляє Міністерство оборони.

Вже 7 листопада того ж року стало відомо, що Україна націоналізувала підприємства олігархів Коломойського, Жеваго та Богуслаєва, зокрема мова йде про компанії "Укрнафта", "Укртатнафта", "Мотор Січ", "АвтоКрАЗ" та "Запоріжтрансформатор".

Махінації в "Укртатнафта" та "Укрнафта"

Правоохоронці встановили, що "Укртатнафта" виробляла та продавало пальне через мережу АЗС без сплати акцизного податку, хоча він входив у ціну. Заборгованість по сплаті акцизу складала 605 млн гривень. Їх вже передали до бюджету.

Слідство встановило, що менеджмент "Укрнафти" та "Укртатнафти" привласнив близько 40 млрд гривень. Зафіксовано 10 епізодів злочинної діяльності.

Крім топ-менедженту компаній, СБУ та БЕБ оголосили підозру також головному бухгалтеру та ексглаві "Укртатнафти" у справі про махінації.