У Конгресі США припускають, що питання кордонів та допомоги Україні розділять, - ЗМІ

У Конгресі США, ймовірно, буде розділене питання безпеки кордону з Мексикою та пов’язаної з цим фінансової допомоги Україні через занепокоєння щодо реформування прикордонної політики.

Про це заявив спікер Палати представників Майк Джонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

Як зазначає The Hill, про це Джонсон повідомив трьом лідерам парламентів країн Балтії. На такий крок у США можуть піти через занепокоєння щодо реформ у прикордонній політиці.

Джерело видання зазначило, що кінцеве рішення залежатиме від тексту документа щодо кордону, який зʼявиться за підсумками переговорів у Сенаті.

Водночас речник Джонсона Радж Шах у коментарі Semafor применшив значення цих коментарів та сказав, що вони були зроблені в "гіпотетичному контексті".

Наразі незрозуміло, чи означатиме можливе розділення цього пакету проведення окремого голосування в Палаті представників за всіма пунктами, включно з питанням допомоги Україні.

Як зазначається, окреме голосування щодо військової допомоги Києву може наразити Джонсона на критику з боку радикальних законодавців з його Республіканської партії, які виступають проти подальшої допомоги Україні.

Фіндопомога для України й угода США щодо кордону з Мексикою

У жовтні 2023 року президент США Джо Байден подав до Конгресу законопроєкт обсягом 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні, а також союзникам в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонувалося виділити на Україну, а 14,3 млрд доларів - на Ізраїль.

Однак у грудні Сенат заблокував розгляд цього документу. Причиною стали вимоги республіканців внести до законопроєкту жорсткіший комплекс заходів щодо захисту південного кордону США з Мексикою.

Нещодавно Сенат і Конгрес погодили текст угоди щодо кордону США з Мексикою. Втім Джонсон назвав проєкт угоди "мертвонародженим". Таким чином він натякнув, що республіканська більшість у нижній палаті Конгресу не планує голосувати за документ.