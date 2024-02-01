Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

ЕС согласовал выделение 50 млрд евро в поддержку Украины, ГУР потопило ракетный катер россиян в оккупированном Крыму, а в "Укрнафте" обыски.
РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.
Главное управление разведки Минобороны сообщило, что в ночь на 1 февраля, благодаря успешной спецоперации, был уничтожен ракетный корабль "Ивановец" Черноморского флота РФ.
Ракетный катер врага находился на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму. В результате ряда прямых попаданий в корпус корабль получил повреждения и затонул. Стоимость утраченного врагом корабля составляет ориентировочно 60-70 миллионов долларов.
Также есть информация, что на борту катера могло находиться до 40 моряков.
Начальник военной разведки Кирилл Буданов дал интервью западным СМИ. В ходе которого высказал мнение, что наступление России выдохнется до ранней весны, после чего - шаг за Украиной. Также, по его словам, следующие шесть месяцев войны будут "интересными", удары по территории РФ могут усилиться. А касательно гипотетической победы Дональда Трампа на выборах в США он сказал, что это его не слишком беспокоит.
Детальнее перевод интервью Буданова для The Telegraph и CNN - читайте в материале РБК-Украина.
Министр обороны Рустем Умеров заявил, что в 2024 году Украина планирует произвести "сотни тысяч" беспилотников разных типов.
"Это без FPV - разведка, корректировка огня, ситуационная осведомленность в режиме реального времени. Враг хорошо знает, что такое украинские дроны. Сам факт того, что наш коптер висит в воздухе, является фактом сдерживания, который заставляет врага трижды подумать, прежде чем выдвигаться на наши позиции", - сказал глава Минобороны.
Источник РБК-Украина сообщил об обысках в офисах "Укрнафты". Как отметил собеседник, их проводят сотрудники НАБУ. Предварительно известно, что следственные действия связаны с закупкой труб по завышенным ценам.
СМИ и соцсети сегодня распространили информацию, что Алексей Арестович уехал из Украины якобы благодаря письму ГУР. Мол, он в сентябре прошлого года уехал в Польшу (ныне находится в Нью-Йорке), а основанием для выезда Арестовича якобы "стало письмо от украинской разведки".
В свою очередь в Главном управлении разведки Минобороны эту информацию опровергли.
Доллар подорожал после резкого падения накануне. Официальный курс на 2 февраля установлен Нацбанком на таком уровне: 37,6047 грн. за 1 доллар (+0,0420 грн.).
В феврале 2024 года годовые тарифы на газ для населения предлагают 12 поставщиков. Цены колеблются от 7,70 до 10 гривен за кубометр.
Лидеры Европейского союза сегодня, 1 февраля, в ходе саммита одобрили выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Решение было принято единогласно. Уже в марте ожидается первый платеж из этого пакета на сумму 4,5 млрд евро.
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон допустил, что программу национальной безопасности США, включающую помощь Украине, разделят из-за вопроса пограничной политики.
Источник издания The Hill сообщил, что окончательное решение все же будет зависеть от текста документа по границе, который появится по итогам переговоров в Сенате.
Китай предупредил Украину о "негативных последствиях для двусторонних отношений". Все потому, что НАПК внесло ряд китайских компаний в перечень спонсоров войны.
Речь идет о 48 компаниях по всему миру, в том числе 14 из Китая, которых Украина внесла в список "международных спонсоров войны", поскольку их деятельность способствует военной машине Кремля.
В Армении вступил в силу Римский устав Международного уголовного суда. Это означает, что теперь страна обязана выполнять решение суда, а значит, арестовать российского диктатора Владимира Путина, если он прибудет в эту страну.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.