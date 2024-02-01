Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Война

Ракетный катер россиян "Ивановец" на дне

Главное управление разведки Минобороны сообщило, что в ночь на 1 февраля, благодаря успешной спецоперации, был уничтожен ракетный корабль "Ивановец" Черноморского флота РФ.

Ракетный катер врага находился на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму. В результате ряда прямых попаданий в корпус корабль получил повреждения и затонул. Стоимость утраченного врагом корабля составляет ориентировочно 60-70 миллионов долларов.

Также есть информация, что на борту катера могло находиться до 40 моряков.

Интервью Буданова

Начальник военной разведки Кирилл Буданов дал интервью западным СМИ. В ходе которого высказал мнение, что наступление России выдохнется до ранней весны, после чего - шаг за Украиной. Также, по его словам, следующие шесть месяцев войны будут "интересными", удары по территории РФ могут усилиться. А касательно гипотетической победы Дональда Трампа на выборах в США он сказал, что это его не слишком беспокоит.

Детальнее перевод интервью Буданова для The Telegraph и CNN - читайте в материале РБК-Украина.

"Сотни тысяч" дронов

Министр обороны Рустем Умеров заявил, что в 2024 году Украина планирует произвести "сотни тысяч" беспилотников разных типов.

"Это без FPV - разведка, корректировка огня, ситуационная осведомленность в режиме реального времени. Враг хорошо знает, что такое украинские дроны. Сам факт того, что наш коптер висит в воздухе, является фактом сдерживания, который заставляет врага трижды подумать, прежде чем выдвигаться на наши позиции", - сказал глава Минобороны.

Украина

Обыски в "Укрнафте"

Источник РБК-Украина сообщил об обысках в офисах "Укрнафты". Как отметил собеседник, их проводят сотрудники НАБУ. Предварительно известно, что следственные действия связаны с закупкой труб по завышенным ценам.

Скандал с выездом Арестовича

СМИ и соцсети сегодня распространили информацию, что Алексей Арестович уехал из Украины якобы благодаря письму ГУР. Мол, он в сентябре прошлого года уехал в Польшу (ныне находится в Нью-Йорке), а основанием для выезда Арестовича якобы "стало письмо от украинской разведки".

В свою очередь в Главном управлении разведки Минобороны эту информацию опровергли.

Курс

Доллар подорожал после резкого падения накануне. Официальный курс на 2 февраля установлен Нацбанком на таком уровне: 37,6047 грн. за 1 доллар (+0,0420 грн.).

Тарифы

В феврале 2024 года годовые тарифы на газ для населения предлагают 12 поставщиков. Цены колеблются от 7,70 до 10 гривен за кубометр.

Мир

ЕС одобрил 50 млрд для Украины

Лидеры Европейского союза сегодня, 1 февраля, в ходе саммита одобрили выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Решение было принято единогласно. Уже в марте ожидается первый платеж из этого пакета на сумму 4,5 млрд евро.

США

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон допустил, что программу национальной безопасности США, включающую помощь Украине, разделят из-за вопроса пограничной политики.

Источник издания The Hill сообщил, что окончательное решение все же будет зависеть от текста документа по границе, который появится по итогам переговоров в Сенате.

Китай

Китай предупредил Украину о "негативных последствиях для двусторонних отношений". Все потому, что НАПК внесло ряд китайских компаний в перечень спонсоров войны.

Речь идет о 48 компаниях по всему миру, в том числе 14 из Китая, которых Украина внесла в список "международных спонсоров войны", поскольку их деятельность способствует военной машине Кремля.

Армения

В Армении вступил в силу Римский устав Международного уголовного суда. Это означает, что теперь страна обязана выполнять решение суда, а значит, арестовать российского диктатора Владимира Путина, если он прибудет в эту страну.

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