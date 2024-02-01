У Буданова відреагували на скандал з виїздом Арестовича за кордон

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович виїхав за межі України нібито завдяки листу Головного управління розвідки Міністерства оборони. В ГУР відреагували на ці заяви.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі РБК-Україна.

Як заявив Юсов, інформація щодо того, що Арестович перетнув кордон на виїзд за межі України 4 вересня 2023 року начебто на підставі листа від ГУР МО України, не відповідає дійсності.

"Можемо повідомити, що Головне управління розвідки Міністерства оборони не надавало будь-яких документів, посвідчень, звернень офіційних чи неофіційних для виїзду згаданої персони за кордон 4 вересня 2023 року. Ця інформація є неправдивою. А її оприлюднення саме зараз носить ознаки цілеспрямованої інформаційної кампанії проти ГУР МО та її керівництва", - сказав Юсов.

Що передувало?

Вранці четверга, 1 лютого, у ЗМІ з'явилась інформація про те, що Арестович виїхав 4 вересня 2023 року у Польщу через пункт пропуску "Краківець - Корчова" і вже майже п’ять місяців не повертається в Україну.

Скандали з Арестовичем

14 січня 2023 року під час чергової масованої атаки росіян одна з ракет потрапила по багатоповерховому будинку в Дніпрі, внаслідок чого загинули та отримали поранення десятки людей.

У той же день Арестович в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live" заявив, що ракета, яка потрапила до будинку, нібито була збита протиповітряною обороною. Згодом у Повітряних силах ЗСУ спростували цю заяву, наголосивши, що Україна не може збивати ракети такого типу.

Цю заяву Арестовича одразу підхопили російські пропагандистські ЗМІ. Навіть речник російського диктатора Дмитро Пєсков послався на слова Арестовича, коментуючи ситуацію в Дніпрі.

Заява Арестовича викликала засудження в соціальних мережах і заклики до Офісу президента офіційно звільнити його з посади.

Своєю чергою Арестович спочатку вибачився за свою заяву, проте пізніше "відкликав" вибачення, спираючись на те, що він нібито висловив припущення і його неправильно зрозуміли.

17 січня 2023 року Офіс президента ухвалив відставку Олексія Арестовича з посади позаштатного радника Офісу президента.

А вже 16 листопада 2023 року поліція відкрила кримінальне провадження стосовно колишнього радника Офісу президента України Олексія Арестовича.

Справи проти Арестовича

Ймовірно, це не перша відкрита справа проти Олексія Арестовича. Зокрема народний депутат від партії "Голос" Інна Совсун також зверталась до поліції щодо скандальних заяв Арестовича про жорстке поводження з жінками й зневагу до них.

12 жовтня 2023 року вона повідомила, що поліція буде проводити розслідування щодо висловлювань Арестовича на своєму закритому семінарі про жінок, на яких він називав їх "істотами" і висловлював бажання їх задушити.

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