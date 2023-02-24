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Війна Росії виходить далеко за межі України, - голова Пентагону

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П'ятниця 24 лютого 2023 16:19
Війна Росії виходить далеко за межі України, - голова Пентагону Фото: голова Пентагону Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ставки російської війни виходять далеко за межі України. При цьому російське вторгнення є найсерйознішою загрозою для європейської безпеки з часів Другої світової війни.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Сьогоднішня річниця - це можливість для всіх, хто вірить у свободу, правила та суверенітет, підтвердити свою прихильність до підтримки хоробрих захисників України на довгі роки - і нагадати, що ставки російської війни простягаються далеко за межі України", - заявив він.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що війна в Україні знищила економіку Росії.

Крім того, США в річницю вторгнення оголосили про новий пакет військової допомоги 2 млрд доларів.

Додамо, що США та G7 планують сьогодні посилити санкції проти Росії, у тому числі заборонити експорт деяких товарів.

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