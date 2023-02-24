Война России выходит далеко за пределы Украины, - глава Пентагона

Ставки российской войны выходят далеко за пределы Украины. При этом российское вторжение является самой серьезной угрозой европейской безопасности со времен Второй мировой войны.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

"Сегодняшняя годовщина - это возможность для всех, кто верит в свободу, правила и суверенитет, подтвердить свою приверженность поддержке храбрых защитников Украины на долгие годы - и напомнить, что ставки российской войны простираются далеко за пределы Украины", - заявил он.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что война в Украине уничтожила экономику России.

Кроме того, США в годовщину вторжения объявили о новом пакете военной помощи в 2 млрд долларов.

Добавим, что США и G7 планируют сегодня ужесточить санкции против России, в том числе запретить экспорт некоторых товаров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.