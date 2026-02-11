РФ знищила великий завод з виробництва дронів в Україні: масштаби збитків вражають

Вперше озвучено масштаб втрат після атаки РФ на головний завод з виробництва безпілотників для Lasar's Group в Україні. Збитки перевищують десятки мільйонів доларів.

Про це заявив заступник командувача Повітряних сил Павло Єлізаров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Atlantic.

Чиновник нагадав, як кілька місяців тому шквал російських дронів знищив головний завод, який виробляє безпілотники для Lasar's Group - спецпідрозділу БпЛА у складі Національної гвардії України, який став одним із найрезультативніших формувань у війні.

Відомо, що втрати після атаки на завод вражаючі - згоріло обладнання вартістю близько 35 мільйонів доларів, включаючи великий запас зброї.

Раніше ціль удару РФ та масштаб збитків не розголошувалися.

Видання наголошує, що подібні обстріли ворога спустошували українську енергомережу та систему опалення протягом усієї зими, оскільки температура неодноразово опускалася значно нижче нуля.

Слід зазначити, що спецпідрозділ Lasar’s Group вирізняється інноваційним підходом - група компаній побудована за принципом "Формули-1", із чітким розподілом ролей і акцентом на технології та швидкій адаптації. Більшість його членів - колишні цивільні, що пройшли спеціальну підготовку.

Підрозділ активно застосовує дрони для знищення російських засобів ППО (наприклад, ЗРК "Бук" і "С-300В"), бронетехніки та інших цілей на лінії фронту.

Lasar’s Group став символом адаптації технологій у війні, поєднуючи ударні дрони, оперативні дані та ефективне використання безпілотних систем для послаблення потенціалу російських військ.