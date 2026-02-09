У Ростові знищено 6 тисяч FPV-дронів, а на Курщині уражено пункт управління росіян
Сили оборони вразили пункт управління поблизу Суджі на Курщині та знищили склад БпЛА в Ростовській області. Ліквідовано близько 6 тисяч FPV-дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
Читайте також: Склади, ППО та командні пункти: ЗСУ влаштували окупантам "пекельну" добу.
Удари по території РФ
За даними Генштабу, у ніч на 9 лютого в районі міста Суджа Курської області РФ було уражено пункт управління підрозділу повітряно-десантних військ противника.
Також за результатами попередніх ударів підтверджено знищення складу безпілотників у районі Ростова-на-Дону Ростовської області РФ.
"За попередніми даними, знищено близько 6 тисяч FPV-дронів. Пошкоджень також зазнали ще декілька контейнерів із безпілотниками", - йдеться у повідомленні.
Атаки на окупованих територіях
Крім того, на тимчасово окупованій території Херсонської області, поблизу населеного пункту Новоолексіївка, Сили оборони уразили склад боєприпасів ворога.
Наразі масштаби завданих збитків та остаточні втрати російської армії уточнюються.
У Генштабі наголосили, що системна робота з послаблення бойових спроможностей ворога триватиме і надалі.
Удари по важливих об'єктах росіян
Нагадаємо, у січні Сили оборони завдали низки ударів по полігону "Капустін Яр" в Астраханській області РФ, з якого російські окупанти запускали ракети "Орєшнік" по Україні.
Згодом стало відомо, що в результаті удару українських ракет "Фламінго" по російському полігону пошкоджені об'єкти обслуговування балістичних ракет та інші технічні споруди.
Також нещодавно ЗСУ прицільно відпрацювали по російських об'єктах та розповіли, що було під ударом.
А перед тим українські захисники завдали серію результативних ударів по пунктах управління та логістичних об'єктах окупантів.