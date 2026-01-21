Війна РФ проти України стала повним стратегічним провалом Путіна, - Стубб

Стубб зазначив, що економіка Росії після чотирьох років війни проти України перебуває у скрутному становищі, характеризується високою інфляцією та великими людськими втратами.

Президент Фінляндії додав, що його більше турбує не здатність Росії закінчити цю війну, оскільки вона рухається вперед, а її небажання це зробити, оскільки вона не може собі цього дозволити.

"Ця війна стала повним стратегічним провалом президента Путіна. Він збільшив розмір НАТО, зробив Україну європейською, збільшив оборонні бюджети європейських держав.Тут ми запитуємо себе: "Чи здатні ми захистити себе?". Моя відповідь: Так, здатні", - сказав Стубб.