Замість здоров'я - ракети: РФ витратила на війну 22 річні бюджети медицини

Росія, Середа 31 грудня 2025 15:51
UA EN RU
Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

З початку 2022 року агресія проти України обійшлася російським платникам податків у 550 млрд доларів. Кремль фінансує війну за рахунок свого населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України в Telegram.

Як зазначили в розвідці, 550 млрд доларів - це 24 річні бюджети РФ на вищу освіту або 22 річні бюджети на охорону здоров'я.

При цьому значну частину воєнних витрат Кремль тримає в таємниці - 59% воєнного бюджету засекречено.

"За три квартали 2025 року за "відкритими" статтями було витрачено 4,816 трлн рублів (61,18 млрд доларів - ред.), тоді як за "закритими" - 7,038 трлн (89,37 млрд доларів - ред.). У річному обчисленні закрита частина витрат зросла на 39%", - йдеться в повідомленні СЗРУ.

Як росіяни фінансують війну

У розвідці пояснили, що Кремль перекладає на своє населення фінансування війни за рахунок нових податків і підвищення цін. При цьому в умовах, коли будь-яка антивоєнна критика карається як зрада, простір для публічного обурення зник. У 2022-2025 рр. ціни для росіян зростали постійно.

"Газпром" компенсував втрату європейських ринків за рахунок внутрішніх споживачів. У результаті середня вартість комунальних послуг зросла на 43%, водночас на наступний рік уже задекларовано додаткове підвищення приблизно на 14%.

Ціни на паливо збільшилися на 29-35%, і, як очікується, 2026 року цей тренд збережеться. Ринок нерухомості в РФ у 2022-2025 роках продемонстрував зростання цін на 50%. У 2026 році прогнозується подальше подорожчання на 6-7%, а в Москві - до 20%.

Найбільш чутливе зростання зафіксовано в сегменті продовольства. Молочна продукція подорожчала на 62%, м'ясо - на 41%. Прогнози на 2026 рік передбачають подальше підвищення цін на десятки відсотків.

На цьому тлі навіть новорічні настрої залишаються пригніченими: 54% росіян дратують подарунки, пов'язані із саморозвитком і здоровим способом життя.

Витрати РФ на війну

Нагадаємо, раніше Служба зовнішньої розвідки України повідомляла про те, що витрати Росії на війну з 2021 року зросли майже вчетверо.

Водночас щомісяця на війну країна-агресор витрачає 1,32 трлн рублів (близько 16,6 млрд доларів). 39% загальних витрат РФ йдуть на агресію проти України.

У розвідці також уточнювали, що військово-промисловий комплекс РФ перетворився на "чорну діру" для бюджету, оскільки економічної віддачі від нього немає.

У РФ кошти, необхідні для економічного зростання, продовжують йти на війну проти України.

