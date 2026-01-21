Экономика России

Отметим, что российская экономика завершила 2025 год с катастрофическими показателями: цены на нефть упали до пятилетнего минимума, а космическая отрасль вернулась к уровню 1961 года.

В январе 2026 года доходы России от нефти и газа сократились почти вдвое из-за падения рублевой цены на нефть и укрепления рубля.

Также разведка сообщала, что в этом году российская экономика входит в фазу "дорогих денег", что становится новой нормой на фоне войны против Украины и затяжной макроэкономической нестабильности.

Ранее Служба внешней разведки Украины сообщала, что российская экономика попала в ловушку проблемных кредитов, которые могут обвалить ее. Проблему признает даже российское правительство - фактически Кремль уже подтвердил большой шанс банковского кризиса и кризиса неплатежей в корпоративном секторе.

Ключевой фактор - скрытый рост проблемной задолженности. Даже с учетом реструктуризированных кредитов реальный объем проблемного долга уже превысил 11%, достигнув примерно 131 млрд долларов.

По данным разведки, с начала 2022 года агрессия против Украины обошлась российским налогоплательщикам в 550 млрд долларов.

В целом расходы России на войну с 2021 года выросли почти вчетверо.