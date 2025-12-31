Фінансова пастка: проблемні кредити можуть обвалити економіку РФ, - розвідка

Російська економіка потрапила у пастку проблемних кредитів, які можуть врешті-решт обвалити її. Проблему визнає навіть російський уряд - фактично Кремль вже підтвердив великий шанс банківської кризи та кризи неплатежів у корпоративному секторі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Ключовий чинник - приховане зростання проблемної заборгованості. Навіть з урахуванням реструктуризованих кредитів реальний обсяг проблемного боргу вже перевищив 11%, сягнувши приблизно 131 млрд доларів.

При цьому безпечним для стабільності банківської системи є рівень у 2% - 4%, рівень у 5% вважається сигналом щодо підвищеного ризику. Показник проблемного боргу в 10% та вище вважається розглядається як передкризовий або кризовий. Тому через накопичення боргів вже у III–IV кварталах 2026 року можлива повноцінна криза.

З іншого боку стрімко росте вартість обслуговування державного боргу. У 2024 році російські компанії заплатили банкам 145 млрд доларів тільки відсотків по кредитах, що на 83% більше, ніж було у 2023 році. У 2025 році компанії вже заплатили 95 млрд доларів відсотків.

"Уже станом на кінець ІІІ кварталу 2025 року кожна четверта компанія з кредитами допустила прострочення платежів. Кількість юридичних осіб із простроченою заборгованістю зросла до 165 тис., що на 41 тис. більше, ніж на початку 2025 року, і на 100 тис. більше, ніж у 2022 році", - зазначили в СЗР.

Базові галузі економіки виявилися найбільше вразливими. У 2025 році в реструктуризації кредитів мали потребу компанії гірничо-металургійного й нафтогазового секторів, а також державні транспортні корпорації - наприклад, РЖД, яка вперше за п'ять років заявила про чистий збиток.

"Окремим джерелом системного ризику залишається оборонне кредитування. У 2022-2024 роках оборонним підприємствам було надано кредити на суму близько 202 млрд дол. США. Ці зобов’язання зосереджені в банківській системі, мають обмежену прозорість і можуть швидко трансформуватися в проблемні активи", - додали в СЗР.

Усі ці фактори в сукупності добивають російську економіку. У російській моделі боргове навантаження та кредитування з опосередкованою державною підтримкою майже повністю витіснили реальні джерела зростання економіки.

"За відсутності масштабної докапіталізації банківської системи або механізму перенесення проблемних боргів корпоративного сектору на федеральний бюджет кризовий сценарій має майже неминучий вигляд - із масовими дефолтами компаній і подальшим вибуховим зростанням проблемних активів у банках", - резюмували в СЗР.